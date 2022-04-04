ماكرون: القوات الروسية مسؤولة عن جرائم حرب في أوكرانيا

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الإثنين، إنه يجب فرض مزيد من العقوبات على روسيا بعد أن اتهمت أوكرانيا القوات الروسية بقتل مدنيين في بلدة بوتشا الأوكرانية.

وأبلغ ماكرون إذاعة فرانس إنتر بأن ثمة “أدلة واضحة جدا” تشير إلى أن القوات الروسية مسؤولة عن جرائم حرب في أوكرانيا.

ونفت روسيا أمس الأحد مسؤولية قواتها عن مقتل مدنيين في بلدة بوتشا.

وقالت وزارة الخارجية الروسية إن صور القتلى المدنيين في بلدة بوتشا الأوكرانية كانت “بأوامر” من الولايات المتحدة في إطار مؤامرة لتوجيه اللوم لموسكو.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا في مقابلة للتلفزيون الرسمي في وقت متأخر من مساء الأحد: “من هم أساتذة الاستفزاز؟ بالطبع الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي”.

وقالت زاخاروفا إن التنديد الغربي الذي اجتذبته صور القتلى المدنيين على الفور يشير إلى أن الرواية جزء من خطة لتشويه سمعة روسيا.

وأضافت: “في هذه الحالة، يبدو لي أن هذه التصريحات بشأن روسيا التي جاءت في الدقائق الأولى بعد ظهور هذه المواد لا تترك مجالا للشك فيما يتعلق بمن ’أمر’ بهذه القصة”.