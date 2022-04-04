رئيس قيرغيزستان يطالب مواطنيه بتقليل النفقات والتحلى بالصبر

جدة - نرمين السيد - حذر رئيس قيرغيزستان، صادر جباروف، اليوم الإثنين، من احتمالات تدهور الوضع الاجتماعى والاقتصادى فى البلاد بسبب الأحداث العالمية، حسبما أفادت الرئاسة القيرغيزستانية.





وحسبما نقلت "روسيا اليوم"، قال جباروف: "الوضع قد يتدهور بسبب الأحداث العالمية الأخيرة. يجب أن نكون مستعدين لذلك"، لافتًا إلى أن الوضع الاقتصادى فى البلاد صعب.

وفى اجتماع للأخصائيين الاجتماعيين، أضاف الرئيس القرغيزى أن "تكلفة كل شىء عالية، والأسعار ارتفعت، والبطالة مستمرة، ولا يوجد ما يكفى للعديد من الضروريات".

وتابع: "أرجوكم بحرارة جميعا أن نعيد النظر فى نفقاتنا، وتأجيل شراء الأشياء الغالية الثمن، وعدم إقامة حفلات الولائم، والتوقف عن إهدار المال. الأمن الغذائى أهم شىء الآن، على مستوى الدولة وعلى مستوى كل أسرة، على حد سواء".

كما أشار جباروف إلى أنه اعتبارا من الأول من أبريل، ستتم زيادة رواتب أكثر من 300 ألف عامل فى المجال الاجتماعى، وذلك وفقًا لما تم التخطيط له اعتبارا من 1 يونيو، لزيادة مخصصات الأطفال.

وقال الرئيس القرغيزى: "اليوم قمنا برفع رواتب العاملين فى المجالين الاجتماعى والثقافى، ولو كانت خزانتنا ممتلئة لكنا رفعنا الرواتب فى كل المجالات دفعة واحدة، فميزانيتنا محدودة لذلك أطلب منكم التحلى بالصبر".