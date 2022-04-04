طريقة ختم القرآن الكريم من المصحف 9 مرات في رمضان

طريقة ختم القرآن الكريم في شهر رمضان المبارك سواء من المصحف أو من الذاكرة أو حتى الجوال سهلة للغاية. وقراءة القرآن الكريم هي من أفضل الأعمال الصالحة التي يتقرب بها المسلم إلى الله في رمضان. حيث أن هذا الشهر الكريم فرصة لمن هجر القرآن خلال العام ليعود إلى رشده ويطالع كتاب ربه عقب كل صلاة. وشهر رمضان المبارك فرصة ثمينة لكل من أراد أن يختم القرآن أكثر من مرة خلال الشهر.

طريقة ختم القرآن الكريم في رمضان

وتتفاوت مقدرة العديد من الناس على ختم القرآن وقراءة المصحف في رمضان. فمنهم من يمن الله عليه بأن يختمه مرة ومنهم من يوفقه الله ليختمه أكثر مرتين أو ثلاث. ومنهم من يكتب له الله ختم القرآن في رمضان 10 مرات تأسيا بالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم الذي ورد أنه كان يختم القرآن مرة كل 3 أيام في شهر رمضان المبارك.

عدد مرات ختم القرآن في رمضان

ولا يوجد عدد محدد يوصى به في ختم القرآن في رمضان لكن يجب أولا أن تتم مراعاة بعض الشروط من بينها :

أن تتم قراءة القرآن الكريم بتدبر وتذكر وألا تكون القراءة سريعة ومتعجلة.

أن يتم عمل جدول لقراءة القرآن الكريم في رمضان بحيث يكون هناك ورد يومي بعد كل صلاة.

عدم التشدد والاجتهاد الزائد في بداية الشهر حتى يتمكن المسلم من مواصلة الشهر.

الخشوع في التلاوة ويفضل التلاوة بعد صلاة الفجر أو قبلها. مصداقًا لقول الله تعالى ” وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودًا”.

كيفية ختم القرآن الكريم أكثر من مرة في رمضان