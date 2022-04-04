أطباء بلا حدود: مصرع 100 مهاجر فى المتوسط

جدة - نرمين السيد - أكدت منظمات ومسؤول فى الأمم المتحدة، اليوم الإثنين، مصرع 100 مهاجر فى المياه الدولية بعد مغادرتهم ليبيا على متن قارب صغير، حيث أنقذت الناقلة التجارية "أليجريا 1" 4 أشخاص على متن قارب مطاط فى البحر الأبيض المتوسط فى ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت.





وقالت منظمة أطباء بلا حدود فى تغريدة عبر تويتر: "نعلم من اتصالنا الأولى بأليجريا 1 أن الناجين أفادوا بأنهم بقوا فى البحر لمدة 4 أيام على الأقل، على متن قارب يحمل نحو 100 شخص"، حسبما نقلت "فرانس برس".

ورصد سجل المحادثات مع الناقلة أنها قالت: "نحو 96 شخصًا لقوا حتفهم فى المياه".

وقال المفوض السامى للأمم المتحدة فيليبو جراندى، أمس الأحد، فى تغريدة، إن "أكثر من 90 شخصًا لقوا حتفهم فى مأساة أخرى فى البحر المتوسط"، مضيفًا: "لقد أثبتت أوروبا قدرتها على استضافة 4 ملايين لاجئ من أوكرانيا بسخاء وفعالية".

واضاف جراندى: "عليها الآن النظر بشكل عاجل فى كيفية توسيع ذلك ليشمل اللاجئين والمهاجرين الآخرين الذين يطرقون أبوابها وهم فى محنة".

فى غضون ذلك، شددت منظمة أطباء بلا حدود على أن الذين تم إنقاذهم أول أمس السبت، "بحاجة إلى حماية ورعاية عاجلة"، لافتة إلى أنه "لا ينبغى إعادة أى من الناجين إلى مكان يواجهون فيه الاعتقال والانتهاكات وسوء المعاملة. ليبيا ليست مكانا آمنا".

وكانت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة سجلت 367 حالة وفاة فى البحر الأبيض المتوسط حتى الآن خلال 2022، بعد تسجيل 2048 حالة وفاة عام 2021.