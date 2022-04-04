جدة - نرمين السيد - وكشفت فى بيان اليوم الإثنين، أن مكتملى التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد بلغ مليونًا و64 ألفًا و901 شخص من أصل مليون و600 ألف شخص هو عدد المستهدفين من التطعيم.
وذكرت الوزارة أن عدد الأشخاص الذين حصلوا على جرعة واحدة من لقاح كورونا بلغ مليونًا و559 ألفًا و947 شخصًا.
وبلغ إجمالى عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة التعزيزية من لقاح كورونا 44 ألفًا و345 شخصًا.
ووفق آخر إحصائية، أكدت الوزارة أن إجمالى إصابات فيروس كورونا المستجد فى موريتانيا بلغ 58 ألفًا و670 إصابة منذ أول ظهور للفيروس فى مارس 2020، ليصل إجمالى حالات الإصابة فى البلاد إلى 58 ألفًا و670 شخصًا.
وبلغ إجمالى حالات الشفاء من الفيروس فى موريتانيا 57 ألفًا و680 شخصًا، فى حين وصل إجمالى حالات الوفاة إلى 982 شخصا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حصيلة متلقى لقاح كورونا فى موريتانيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.