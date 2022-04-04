حصيلة متلقى لقاح كورونا فى موريتانيا

جدة - نرمين السيد - وكشفت فى بيان اليوم الإثنين، أن مكتملى التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد بلغ مليونًا و64 ألفًا و901 شخص من أصل مليون و600 ألف شخص هو عدد المستهدفين من التطعيم.

وذكرت الوزارة أن عدد الأشخاص الذين حصلوا على جرعة واحدة من لقاح كورونا بلغ مليونًا و559 ألفًا و947 شخصًا.

وبلغ إجمالى عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة التعزيزية من لقاح كورونا 44 ألفًا و345 شخصًا.

ووفق آخر إحصائية، أكدت الوزارة أن إجمالى إصابات فيروس كورونا المستجد فى موريتانيا بلغ 58 ألفًا و670 إصابة منذ أول ظهور للفيروس فى مارس 2020، ليصل إجمالى حالات الإصابة فى البلاد إلى 58 ألفًا و670 شخصًا.

وبلغ إجمالى حالات الشفاء من الفيروس فى موريتانيا 57 ألفًا و680 شخصًا، فى حين وصل إجمالى حالات الوفاة إلى 982 شخصا.