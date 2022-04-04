صحيفة صينية: أمريكا خدعت روسيا

جدة - نرمين السيد - قالت صحيفة "جلوبال تايمز" الصينية، إن الولايات المتحدة خالفت الوعود التى قطعتها لروسيا بعد نهاية الحرب الباردة بعدم توسيع الناتو، ولم تعتذر عن ذلك.

وأضافت الصحيفة، أن واشنطن وحلفاءها اعتبروا انهيار الاتحاد السوفيتى والكتلة الاشتراكية انتصارا لهم، وبداية لنظام عالمى جديد، ستكون فيه السيطرة لهم، مشيرة إلى أن محاولات الناتو والاتحاد الأوروبى التعدى على مناطق نفوذ روسيا، تسببت فى نشوب الصراع بين الطرفين.

وبحسب الصحيفة، تريد مجموعة دول ما أن تحاصر وتحيط بتحالف عسكرى معاد، وهو طريق مباشر للصراع، مضيفة أن الغرب لا يعتذر عن هذا، ويعتقد أن له الحق فى القيام بذلك وفقا لمنطق "نهاية التاريخ".