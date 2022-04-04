عاجل- تصريح جديد من الناتو بشأن الأزمة الأوكرانية

جدة - نرمين السيد - قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسى "الناتو" ينس ستولتنبرج، إن دولًا بالحلف دربت القوات الأوكرانية لسنوات عدة، مشيرًا إلى أنه يتم تعزيزها بالأسلحة المتطورة لمواجهة القوات الروسية، ما يحدث فارقًا كبيرًا فى المواجهات.





وأضاف ستولتنبرج -أن "حلفاء الناتو ساعدوا أوكرانيا لسنوات، وعززنا ذلك منذ الهجوم الروسى"، موضحًا أن الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا ودولًا أخرى دربت القوات الأوكرانية لسنوات عدة. وتابع: "أن عشرات الآلاف من الجنود الأوكرانيين هم فى الواجهة للتصدى للقوات الروسية"، مؤكدًا أن الجيش الأوكرانى مسلح حاليًا بدرجة أفضل، وذلك بسبب الدعم المستمر، فضلًا عن شجاعة القوات الأوكرانية التى تقاوم بقوة. وأشار ستولتنبرج إلى أن حلف الناتو يقدم أسلحة متطورة للجيش الأوكرانى، رافضًا التحدث عن التفاصيل، إلا أنه أكد أن هذه الأنظمة تحدث فارقًا كل يوم، وتمكنت من تدمير مدرعات وطائرات روسية.

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