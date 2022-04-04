الأمم المتحدة: مقتل أكثر من 1400 مدنى منذ بداية الصراع فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - أعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، أن أكثر من 1400 شخص مدنى قُتلوا وأُصيب أكثر من ألفى مدني، بسبب القتال فى أوكرانيا منذ 24 فبراير الماضى وحتى 2 أبريل الجاري.





وقالت المفوضية فى بيان: "منذ 24 فبراير 2022 وحتى 2 أبريل 2022، سجل مكتب المفوض السامى لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وفاة وإصابة 3455 شخصا بين صفوف المدنيين" . وأوضحت المفوضية أنها رصدت وفاة 1417 شخصا، وإصابة 2038 شخصا من المدنيين خلال الأعمال القتالية فى أوكرانيا. وحسب البيان، فإن من بين القتلى 201 سيدة و22 فتاة و40 طفلا، بالإضافة إلى 59 آخرين لم يتم تحديد جنسهم.

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