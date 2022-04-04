حرب أوكرانيا.. القوات الروسية تبدأ الانسحاب من هذا الإقليم

جدة - نرمين السيد - وقالت وكالات أنباء عالمية، وفقا للسلطات المحلية، إن القوات الأوكرانية تقوم حاليا، بعملية تمشيط وملاحقة جنود من الجيش الروسى. فيما نقلت وكالة المعلومات المستقلة الأوكرانية عن ديميترو زيفيتسكي، رئيس الإدارة الإقليمية لـ إقليم سومي، أنه على الرغم من ذلك فإنه من المبكر القول إنه تم تحرير المنطقة، لافتا إلى أنه تم رصد عدد كبير من القوات الروسية في المنطقة خلال الأسبوع الماضي، وكان هناك عديد من الهجمات ضد المدنيين.

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