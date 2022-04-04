الاستخبارات البريطانية: القتال العنيف لا يزال مستمرا فى ماريوبول الأوكرانية

جدة - نرمين السيد - ونقلت قناة "سكاى نيوز" الإخبارية عن وزارة الدفاع البريطانية قولها إن ماريوبول ما زالت تتعرض لـ"ضربات مكثفة وعشوائية"، مضيفة أن القوات الأوكرانية "تقاوم بشدة" وتحتفظ بالسيطرة على المناطق الوسطى. وأشارت وزارة الدفاع البريطانية إلى أن "ماريوبول تُعد هدفاً رئيسياً للهجوم الروسى لأنها ستؤمن ممراً برياً من روسيا إلى شبه جزيرة القرم".

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