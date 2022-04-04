كيف اسجل في الضمان المطور الجديد 1443؟ خطوات وشروط قبول طلب الدعم المالي بسرعة

كيف اسجل في الضمان المطور من قِبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية سواء للأفراد أو للأسر، حيث أعلنت الوزارة عن بدء التسجيل في الضمان المطور للحصول على الاستحقاق للفئات المستفيدة من أجل توفير حياة كريمة، وسيتم استمرار العمل في قبول الطلبات حتى يوم 23 مايو 2022 م، مع مراعاة الالتزام بالشروط المقررة والتي تنطبق على مستحقي الضمان الجديد.

كيف اسجل في الضمان المطور

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية بتفعيل تطبيق يساعد الأفراد المستفيدة من التقديم والتسجيل في الضمان المطور 1443 هـ، وذلك باتباع التعليمات الآتية:

يتم الدخول إلى منصة الدعم والحماية الاجتماعية مُباشرة بالضغط هنا في ثواني.

ثم يتم الضغط على زر “تسجيل حساب جديد” بالنسبة للأفراد الذين لا يملكون حساب على الموقع التابع لوزارة الموارد البشرية.

يتم إدخال المعلومات المطلوبة في الخانات الفارغة بكل دقة.

إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور مع التأكيد.

ثم إدخال رمز التحقق الذي يوجد على الصورة أمامك في الصفحة الرئيسية.

سوف تجد رسالة توضح الشروط والأحكام الخاصة بالمنصة، عليك الضغط على زر “موافقة”.

ثم القيام بالضغط على زر “تسجيل”.

الضوابط والشروط الواجب مراعاتها لقبول طلب الضمان 1443

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية عددًا من الشروط التي يجب توافرها لمن يتساءل عن كيف اسجل في الضمان المطور وذلك على النحو التالي: