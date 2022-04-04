نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كل انواع الحشوات للكنافة والقطايف وانواع مختلفة ومتنوعة في المقال التالي

عمر شويل - جدة حشو القطايف والكنافة، تعد القطايف والكنافة من أكثر أنواع الحلويات التي يقبل الكثيرين على تناولها، كما أن لديهم مذاق شهي ومع اقتراب شهر رمضان ازدادت عمليات البحث حول طريقة تحضير القطايف والكنافة.

طرق مختلفة لتحضير حشوة القطايف

يمكن أن يتم تحضير القطايف بأكثر من حشو واستطعنا في مقالنا التالي أكثر من طريقة لحشو القطايف التي من بينها كلًا من التالي:

طريقة عمل قطايف باللحم المفروم

تعتبر اللحم المفروم من أحدى أفضل الحشوات التي يعتمد عليها في تحضير القطايف وإليكم في السطور الآتية:

مقادير تحضير قطايف باللحم المفروم:

نصف كيلو من القطايف. نصف كيلو من عصاج اللحمة. ثمرة جزر متوسطة الحجم. ملعقتان من البقدونس. ملعقتان من الكزبرة.

خطوات التحضير:

ثم بعد ما يتم الانتهاء من تحضير اللحم المفروم يتم بعد ذلك إضافة كلًا من الجزر والبقدونس ويتم التقليب جيدًا.

ولذلك بعد ذلك يتم وضع ملعقة من الحشو في منتصف قطعة القطايف يتم غلق طرفيها لتكون في شكل نصف دائرة.

ثم يتم قلي القطايف في الزيت وتركها لحين أن يتغير لونها إلى اللون الذهبي ثم تقدم وهي ساخنة.

خطوات تحضير حشو الجبن والزيتون

يتم تحضير حشو الجبن والزيتون بمقادير بسيطة للغاية وتلك المقادير هي كلًا من التالي:

نصف كيلو من القطايف.

نصف كأس من الجبن الرومي المبشور.

نصف كأس من الجبنة الموتزاريلا المبشور.

نصف كأس من الجبن الأبيض أو الكريمي.

نصف كأس من الزيتون المقطع.

نصف ملعقة من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة من السماق.

نصف ملعقة من الريحان المجفف.

خطوات التحضير:

يتم حشو القطايف من خلال اتباع الخطوات الآتية:

أولًا يتم الحصول على إناء كبير ويتم وضع فيه كافة المقادير ما عدا القطايف ثم يتم التقليب جيدًا.

بعد ذلك يتم وضع ملعقة من الحشو في منتصف قطعة القطايف ثم يتم غلق طرفيها لحين أن تصبح على شكل دائرة.

بعد ذلك يتم قليها في الزيت لحين أن يتغير لونها إلى اللون الذهبي.

طريقة عمل الكنافة

يتم تحضير الكنافة بالجبن من خلال إحضار المقادير الآتية.