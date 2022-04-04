قانون إجازة وضع المرأة العاملة بالمملكة العربية السعودية 2022

يحق للمدرسات في المملكة العربية السعودية إجازة أمومة لأن قانون العمل السعودي ينص على مبالغ كبيرة من الإجازة مدفوعة الأجر للعاملين من الرجال والنساء، وهذا يعتمد على طبيعة إجازة العاملة، حيث يتم منح إجازة الأمومة للمرأة بشروط معينة، وإجازة الأمومة هي إجازة دولة تمنح للمرأة العاملة في مجال التعليم بالمملكة، وهي من الإجازة مدفوعة الأجر التي يستحقها جميع المدرسين مع اقتراب موعد الولادة، أيضا هي إجازة سيتم القيام بها مع صيانة كاملة ولمدة 10 أسابيع يمكنها استخدامها وفقًا لتقديرها، ومع ذلك، فقط إذا بدأ قبل 4 أسابيع من التاريخ المحدد لإقامتها، يتم تحديد مواعيد الإجازة وفقًا لشهادة طبية معتمدة من السلطات الصحية في المملكة العربية السعودية.

كم تبلغ مدة إجازة الوضع للمعلمات السعوديات 2022

تم تحديد فترة إجازة الأمومة للمعلمة بـ 10 أسابيع، وتخضع لـ 4 أسابيع قبل تاريخ الميلاد و6 أسابيع بعد الولادة.

قانون اجازة الوضع للمعلمات في المملكة 2022

ينص قانون إجازة الأمومة للمعلمات في المملكة على أن كل معلمة في وظيفة جديدة ستحصل على 70 يومًا من إجازة الأمومة وسيتم إعطاؤها للمعلمة بناءً على طلبها بمجرد بدء فترة تصل إلى 20 يومًا، قبل 8 أيام من تاريخ الاستحقاق، يرجى مراعاة جميع القوانين واللوائح التالية: