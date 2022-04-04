نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قانون إجازة وضع المرأة العاملة بالمملكة العربية السعودية 2022 في المقال التالي
يحق للمدرسات في المملكة العربية السعودية إجازة أمومة لأن قانون العمل السعودي ينص على مبالغ كبيرة من الإجازة مدفوعة الأجر للعاملين من الرجال والنساء، وهذا يعتمد على طبيعة إجازة العاملة، حيث يتم منح إجازة الأمومة للمرأة بشروط معينة، وإجازة الأمومة هي إجازة دولة تمنح للمرأة العاملة في مجال التعليم بالمملكة، وهي من الإجازة مدفوعة الأجر التي يستحقها جميع المدرسين مع اقتراب موعد الولادة، أيضا هي إجازة سيتم القيام بها مع صيانة كاملة ولمدة 10 أسابيع يمكنها استخدامها وفقًا لتقديرها، ومع ذلك، فقط إذا بدأ قبل 4 أسابيع من التاريخ المحدد لإقامتها، يتم تحديد مواعيد الإجازة وفقًا لشهادة طبية معتمدة من السلطات الصحية في المملكة العربية السعودية.
كم تبلغ مدة إجازة الوضع للمعلمات السعوديات 2022
تم تحديد فترة إجازة الأمومة للمعلمة بـ 10 أسابيع، وتخضع لـ 4 أسابيع قبل تاريخ الميلاد و6 أسابيع بعد الولادة.
قانون اجازة الوضع للمعلمات في المملكة 2022
ينص قانون إجازة الأمومة للمعلمات في المملكة على أن كل معلمة في وظيفة جديدة ستحصل على 70 يومًا من إجازة الأمومة وسيتم إعطاؤها للمعلمة بناءً على طلبها بمجرد بدء فترة تصل إلى 20 يومًا، قبل 8 أيام من تاريخ الاستحقاق، يرجى مراعاة جميع القوانين واللوائح التالية:
- يُمنع النساء من العمل بعد الولادة في المملكة العربية السعودية لمدة ستة أسابيع بعد الولادة، ويحق لهن الحصول على إجازة شهرية إضافية غير مدفوعة الأجر.
- إذا أنجبت امرأة تعمل في المملكة العربية السعودية طفلاً مريضًا أو معاقًا بحاجة إلى رعاية طبية، فيحق لها الحصول على إجازة مدفوعة الأجر لمدة شهر بعد انتهاء فترة إجازتها المستحقة، يحق لك أيضًا التمديد بدون دفع بعد ذلك.
- يقوم صاحب العمل بفصل عاملة أثناء الحمل أو إجازة الأمومة، بغض النظر عن فترة ما بعد الولادة، إذا كانت شهادة مرض ما بعد الولادة مرفقة بشهادة طبية معتمدة، ولأسباب منها غيابها.
- كما يحق للمرأة العاملة العودة إلى العمل بعد إجازة الأمومة، حيث يمكنها تخصيص وقتها لرضاعة أطفالها حديثي الولادة أثناء فترات الراحة، بشرط ألا تتجاوز فترات الراحة الإجمالية ساعة واحدة في اليوم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قانون إجازة وضع المرأة العاملة بالمملكة العربية السعودية 2022 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.