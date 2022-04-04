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عمر شويل - جدة تحدد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عدد ساعات العمل لموظفي القطاعين العام والخاص في المملكة العربية السعودية خلال شهر رمضان، ويتم تحديد إجازات القطاع الخاص خلال شهر رمضان المبارك، وفيما يلي سوف نوضح لكم عدد ساعات العمل في القطاع الخاص بالمملكة في رمضان 2022، فتابعونا.

عدد ساعات العمل في رمضان في القطاع الخاص

أعلنت وزارة شؤون الموظفين والتنمية الاجتماعية عن مواعيد عمل القطاع الخاص خلال فترة رمضان، وتقسم ساعات العمل حسب المصلحة العامة لصاحب العمل ولكل شركة وهي 6 ساعات أو 36 ساعة في أسبوع.

وبالنسبة للعاملين الأسبوعيين، تم تخفيض ساعات العمل في القطاع الخاص من ساعتين في اليوم إلى 6 ساعات في اليوم، طالما أن ساعات العمل في الأسبوع لا تتجاوز 36 ساعة، مع وقت إضافي بنسبة 25٪ لكل صباح إضافي كنسبة مئوية.

ويتم احتساب ساعات العمل وساعات المساء بنسبة 50٪ من الأجور، مما يدل على ضرورة الالتزامات من قبل الوزارة، حيث يخضع أصحاب الأعمال والمؤسسات في القطاع الخاص ومن يخالفها للغرامات.

ساعات العمل الرسمية للقطاع الخاص 2022

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عدد ساعات العمل في القطاع الخاص بالمملكة العربية السعودية في عام 2022 إلى 8 ساعات في اليوم أو 48 ساعة في الأسبوع.

وفي القطاع العام، ساعات العمل 5 ساعات في اليوم، وتعتبر أيام الجمعة والسبت إجازة أسبوعية.

مواعيد المدارس في رمضان

أعلنت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية عن مواعيد فتح المدارس خلال شهر رمضان في عام 2022:

ساعات رياض الأطفال والمدارس الابتدائية 3 ساعات

المدرسة الإعدادية / المدرسة الثانوية، مدة الدراسة 4 ساعات

ساعات عمل المديرين وموظفي المدرسة هي 5 ساعات في اليوم، من 10:00 إلى 15:00.

إجازة رمضان للقطاع الخاص في رمضان

قالت وزارة الموارد والتنمية البشرية، إن إجازات القطاع الخاص ستبدأ يوم السبت 29 أبريل 1443، الموافق 30 أبريل، والأحد 30 رمضان 1443، الموافق 1 مايو 2022.

وينتهي يوم الأربعاء لمدة 4 أيام في 3 شوال 1443 م الموافق للمادة 24 من لائحة تنفيذ الخدمة المدنية السعودية بتاريخ 4 مايو 2022.

يأخذ موظفو القطاع العام إجازة أربعة أيام متتالية، يوم السبت من أيام العمل في رمضان، وتنص على أن تبدأ بعد الانتهاء 29، هذا يوافق 30 أبريل وسيستمر لمدة 4 أيام متتالية.