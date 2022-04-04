نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد عمل سوق التداول السعودي في رمضان 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تأسس السوق التجاري السعودي عام 2007 في مدينة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية، حيث يعتبر هذا السوق من أكبر الأسواق المالية في العالم العربي، من الجدير بالذكر أن سوق التداول السعودي يحتل المرتبة الثالثة بين الأسواق الناشئة، والتاسع بين الأسواق المالية في الاتحاد العالمي وبورصة الأوراق المالية. يعرض هذا التقرير ساعات عمل سوق التداول السعودي في رمضان 2022.

مواعيد عمل سوق التداول السعودي في رمضان 2022

يفتح السوق التجاري في الساعة 10 صباحًا، وينتهي الساعة 3 مساءً.

تبدأ جلسات ما بعد التداول من الساعة 15:00 إلى الساعة 16:00.

يفتح سوق Skuk and Bond في الساعة 10 صباحًا ويغلق في الساعة 3 مساءً.

يفتح في الساعة 8:30 صباحًا وينتهي الساعة 3:30 مساءً.

تبدأ جلسة ما بعد التداول في الساعة 15:30 وتنتهي في الساعة 16:00.

أيام عمل سوق التداول السعودي

يبدأ السوق التجاري في المملكة العربية السعودية كل يوم أحد وينتهي يوم الخميس.

أما عن أيام الجمعة والسبت، بالإضافة إلى الإجازات والعطلات الرسمية، هناك عطلات معلن عنها من قبل منظمي سوق الأسهم في “تداول”.

أوقات العمل الرسمية لجميع القطاعات في شهر رمضان

حددت الجهات المسؤولة في حكومة المملكة العربية السعودية ساعات العمل المطبقة على شهر رمضان لجميع الإدارات العاملة في المملكة العربية السعودية، السطور التالية توضح ساعات الدوام الرسمي للهيئة الملكية.

موعد إجازة العيد السوق التداول السعودي

أعلن السوق التجاري السعودي، أنه سيغلق السوق لعطلة عيد الفطر يوم الخميس الموافق 28 أبريل الجاري، وسيعمل خلال ساعات العمل الرسمية التي تنتهي في الساعة 9:30 من صباح يوم الأحد 8 مايو. 3:00 صباحا: 0:00 مساءا.

أيام عمل السوق المالية السعودية تداول

تعلن بورصة تداول عن أيام العمل الرسمية من الأحد إلى الخميس، مع أيام الجمعة والسبت، وكذلك أيام العطل والمواسم والأعياد الرسمية التي تعلنها الجهات المختصة ببورصة تداول، وهي عطلة أسبوعية.

متى ستغلق بورصة رمضان؟

وكشف “تدافول”، أن ساعات إغلاق شهر رمضان المبارك ستكون كما هي دون تغيير، حيث تنتهي عند الساعة 16:00 خلال ساعات العمل الرسمية، كما هو موضح أعلاه.

وبهذا نكون ذكرنا لكم مواعيد عمل سوق التداول السعودي في رمضان 2022 بشكل مفصل وكذلك كواعيد غلق البورصة في شهر رمضان الفضيل، وأيام أجازة عيد الفطر المبارك.