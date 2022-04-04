نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما هي أهم التخصصات المطلوبة في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد.. وأهم الشروط للعمل بها في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر إدارة مكافحة الفساد من أهم المؤسسات في المملكة العربية السعودية، تأسست هذه المنظمة عام 1432 هـ لمكافحة الفساد وحماية المال العام والقضاء على كل أشكال الفساد التي تقضي على المجتمع وأفراده في جميع مؤسساته، وخلق بيئة عمل أكثر مساواة وإنصافا، تتسم بالعامة والخاصة، والصدق والأمانة، وحتى الآن تم وضع أهم البرامج وآليات التنفيذ، كما تهتم السلطات بالتنسيق بين جميع القطاعات العامة والخاصة لتطوير البرامج المسؤولة عن مكافحة الفساد، وجمع كافة البيانات والمعلومات المتعلقة بقضايا الفساد الداخلي، ونعمل على التحليل والتنظيم لتحقيق أفضل نظام ونزاهة لمكافحة الفساد، في المقال التالي سوف نقدم لكم أهم المجالات المطلوبة في مكتب مكافحة الفساد ومكافحة الفساد، وكذلك شروط التوظيف الجسدي.

ما هي أهم التخصصات المتواجدة بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد؟

تعمل هيئة مكافحة الفساد على الإعلان عن توفر العديد من الوظائف الشاغرة المناسبة في مختلف إدارات المؤسسة للباحثين عن عمل بين هذه المهام.

فيما يلي مجالات الخبرة لهذه الوظائف الشاغرة، وأهم مجالات الخبرة المطلوبة من قبل لجنة مكافحة الفساد من خلال التقديم على موقع الويب الخاص بهم، وتتبع نتائج التسجيل في أسرع وقت ممكن من خلال الموقع الرئيسي للهيئة:

الهندسة الكهربائية حسب المهنة.

التخصص الإداري.

تخصص الحاسوب.

التخصص القانوني

التخصص الإداري.

متخصصة في الصحافة والإعلام.

متخصص في هندسة.

مجال الشؤون الدولية.

تحليل النظام.

مهندس مدني محترف.

مجال المحاسبة المالية.

ما هي أهم الشروط للقبول بالعمل داخل هيئة مكافحة الفساد؟

وضعت هيئة مكافحة الفساد عدة شروط لمن يريد العمل لدى الهيئة في مجالات مختلفة من خلال إدارات الهيئة المختلفة، وتتمثل في:

يجب أن تكون الجهود شفافة وحيادية، وكذلك عشوائية أو تمييزية بين الموظفين على أساس الوظيفة أو الوضع الاجتماعي.

جهود السرية والسرية الصارمة لضمان أمن المعلومات وحماية الأفراد، وفي حالة الفساد، يرجى الإبلاغ بعناية للحفاظ على الأمن الجسدي أو المعنوي.

حافظ على الأداء الجيد، وركز على عملك، وحافظ على الاستمرارية والسلوك الجيد في علاقاتك مع العملاء.

ضمان العمل الجماعي والالتزام بروح الفريق والتواصل المستمر مع أعضاء الفريق للحفاظ على أهداف عملك وتعظيمها.

يتسم الموظفون المشاركون في أجهزة مكافحة الفساد بالالتزام بالأمانة والنزاهة والحكمة والإنصاف التام، ويجب ألا يواجهوا سوابق أمنية أو شرفية، وكانوا سابقًا من أي منظمة أو مؤسسة عامة، ولم يتم فصلهم من العمل.

لا يجوز للمرشحين لوظيفة في هيئة مكافحة الفساد الانخراط في أي مهنة أخرى في القطاع العام أو الخاص، سواء تم الدفع لهم مقابل هذه الوظيفة أم لا.

كيفية الابلاغ عن عمليات الفساد في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد

نظرت إدارة مكافحة الفساد في تقديم خدمة الإبلاغ، كما نظرت في مدى توفر هذه الخدمة في شكل إلكتروني، بحيث يمكن للأفراد بسهولة تقديم تقارير عن الفساد المالي أو الإداري بوسائل الاتصال التالية: