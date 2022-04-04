سنجر: حرب روسيا ترتكز فى منطقتين بـ أوكرانيا وستشهد مزيدا من القتلى (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وقال، خلال حواره على قناة إكسترا نيوز الفضائية، أن الجيش الروسى يركز النشاط حاليا فى الشرق والجنوب الأوكرانى تحديدا، لافتا إلى أن هاتين المنطقتين، واللتان تشملان على موانى البحر الأسود وإقليم دونباس هما هدف القوات الروسية الأسمى خلال الفترة المقبلة.

وتوقع سنجر أن الفترة المقبلة سيشهد خط العمليات فيها مزيدا من العمليات ومزيدا من القتلى والمقاومة من القوات الأوكرانية، مشيرا إلى أن روسيا تجهز عن شىء تريد أن تعلنه فى الأول من مايو المقبل، والذى يوافق "عيد النصر" فى روسيا.

وكشف خيبر العلاقات الدولية عن أن الهند شريك تجارى متردد مع روسيا، ولكن غير متردد مع الصين، لافتا إلى أن التبادل التجارى بين الهند وروسيا وصل حاليا إلى 10 مليارات دولار، أما أستراليا فبلغت المعاملات التجارية بينها وبين روسيا حوالى 50 مليار دولار.