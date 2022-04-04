نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أرقام برنامج السارية الموسم الثالث للاشتراك ودخول سحوبات السيارات في المقال التالي

عمر شويل - جدة أرقام السارية ، برنامج السارية الموسم الثالث برنامج مسابقات رمضاني يعرض عبر شاشة تلفزيون البحرين من تقديم حسن محمد ونيلة جناحي ويأتي يومياً ضمن انطلاقته من العاشرة مساء حتى الحادية عشر والذي يتم بثه من موقعه الحالي في سوق البراحة بديار المحرق أحد الرعاة الحاليين، يعتني برنامج مسابقة السارية الشهير بالموروث الشعبي القديم والاصيل الخاص بمملكة البحرين فيقدم المعلومات في إطار أسئلة مرتبطة بالثقافة والتاريخ والحرف القديمة والامثال الشعبية وغيرها وقد نال إعجاب الجميع ليس فقط بحرينيا ولكن خليجيا وعربياً لتميزه، واليوم نظراً لكثرة اهتمام الجمهور البحريني بالاشتراك في برنامج السارية فيما بتعلق بسحوبات جوائز السيارات المستمرة طوال شهر رمضان وحتى ثالث ايام العيد قد قررنا إرفاق ارقام السارية تسهيلاً للاشتراك من الجميع فهذه الأرقام المخصصة سوف تمكنكم المشاركة والدخول في السحب على جوائز السيارة.

برنامج السارية

برنامج السارية الرمضاني يؤكد استمرار جوائز السيارات كما هو معتاد في كل موسم وفي إطار ذلك أصبح بإمكان الجميع المشاركة عبر تفعيل الأرقام الخاصة بالسارية والتي يمكن بدء الاشتراك من خلالها عبر إرسال كلمة “موروثنا” والتي يتم كتابتها ضمن رسالة قصيرة على الأرقام المتاحة والتي تتبع المشترك وفق شركة الاتصالات المشترك بها وهي:ـ

الاشتراك مسابقة السارية تلفزيون البحرين

ومن الممكن ربح السيارات المتاحة في برنامج السارية البحرين عبر الاشتراك على ارقام السارية عبر إرسال كلمة موروثنا على رقم 94444 لشركة بتلكو، او المشاركة والدخول في السحوبات بإرسال كلمة موروثا برسالة نصة عبر الرقم 94499 لشركة زين،

كما سيتاح المشاركة عبر الرقم المخصص 98989 لـ stc، ووفق إجراءات الفوز كما أكدها عبدالعزيز الرميحي عضو لجنة رياضات الموروث الشعبي انه في حال اقتراع شخص ما يتم الاتصال به للإجابة على سؤال واحد من اجل الفوز بجائزة السيارة.

مسابقة السارية البحرين أرقام الاشتراك sms

ارقام المشاركة في برنامج السارية البحرين فيما يلي ويتم إرسال كلمة موروثنا في رسالة SMS على الأرقام لمسابقة السارية المدرجة في الجدول