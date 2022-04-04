مواقيت الصلاة في الرياض اليوم الاثنين 3 من رمضان 1443

مواقيت الصلاة في الرياض 1443 يستخدم آلاف المسلمين في المملكة العربية السعودية محرك البحث “جوجل” خلال هذه الساعات للبحث عن مواقيت الصلاة في الرياض خلال شهر رمضان المبارك، وزادت معدلات البحث بشكل ملحوظ في الساعات القليلة الماضية عن وقت الفجر. ويدعو المغرب، وكذلك بقية الصلوات، مع بدء شهر رمضان المبارك. والمسلمون يدمجون فيه الصلاة والصيام وقراءة القرآن وعمل الحسنات فيه، ونسأل الله -عز وجل- أن يتقبل منا وحسناتك في هذا الشهر الذي يزداد أجره، فهو أفضل شهرا في السنة، والجدير بالذكر أن ليلة القدر خير من ألف شهر. على كل مسلم أن يسعى جاهداً لإدراك ذلك في العشر الأواخر من رمضان، ونحن على موقعنا نكتب لك هذا المقال من خلال موقعنا على الإنترنت “علمني” لشرح مواعيد الصلاة في الرياض ووقت أذان المغرب، كما أوضحنا في مقال سابق وقت أذان الفجر في السعودية.

مواقيت الصلاة في الرياض طوال شهر رمضان 1443

يستفسر آلاف المسلمين في مدينة الرياض السعودية عن مواقيت الصلوات الخمس للتأكد من صلاتهم في موعدها، ولا شك في أن شهر رمضان له تأثير كبير على المسلمين وهم يندفعون لأداء الأعمال الصالحة. والزكاة في الشهر المبارك، ونوضح مواقيت الصلاة في مدينة الرياض على النحو التالي:

امساكية شهر رمضان 1443 في الرياض (رمضان 2022) اليوم التاريخ رمضان الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء الإمساك الاحد 03-04-2022 1 04:26 (+03) 05:43 (+03) 11:57 (+03) 15:25 (+03) 18:10 (+03) 19:40 (+03) 04:16 (+03) الاثنين 04-04-2022 2 04:25 (+03) 05:42 (+03) 11:56 (+03) 15:24 (+03) 18:11 (+03) 19:41 (+03) 04:15 (+03) الثلاثاء 05-04-2022 3 04:24 (+03) 05:41 (+03) 11:56 (+03) 15:24 (+03) 18:11 (+03) 19:41 (+03) 04:14 (+03) الاربعاء 06-04-2022 4 04:23 (+03) 05:40 (+03) 11:56 (+03) 15:24 (+03) 18:12 (+03) 19:42 (+03) 04:13 (+03) الخميس 07-04-2022 5 04:22 (+03) 05:39 (+03) 11:55 (+03) 15:24 (+03) 18:12 (+03) 19:42 (+03) 04:12 (+03) الجمعة 08-04-2022 6 04:21 (+03) 05:38 (+03) 11:55 (+03) 15:23 (+03) 18:12 (+03) 19:42 (+03) 04:11 (+03) السبت 09-04-2022 7 04:20 (+03) 05:37 (+03) 11:55 (+03) 15:23 (+03) 18:13 (+03) 19:43 (+03) 04:10 (+03) الاحد 10-04-2022 8 04:19 (+03) 05:36 (+03) 11:55 (+03) 15:23 (+03) 18:13 (+03) 19:43 (+03) 04:09 (+03) الاثنين 11-04-2022 9 04:18 (+03) 05:35 (+03) 11:54 (+03) 15:23 (+03) 18:14 (+03) 19:44 (+03) 04:08 (+03) الثلاثاء 12-04-2022 10 04:16 (+03) 05:34 (+03) 11:54 (+03) 15:23 (+03) 18:14 (+03) 19:44 (+03) 04:06 (+03) الاربعاء 13-04-2022 11 04:15 (+03) 05:33 (+03) 11:54 (+03) 15:22 (+03) 18:15 (+03) 19:45 (+03) 04:05 (+03) الخميس 14-04-2022 12 04:14 (+03) 05:33 (+03) 11:54 (+03) 15:22 (+03) 18:15 (+03) 19:45 (+03) 04:04 (+03) الجمعة 15-04-2022 13 04:13 (+03) 05:32 (+03) 11:53 (+03) 15:22 (+03) 18:15 (+03) 19:45 (+03) 04:03 (+03) السبت 16-04-2022 14 04:12 (+03) 05:31 (+03) 11:53 (+03) 15:22 (+03) 18:16 (+03) 19:46 (+03) 04:02 (+03) الاحد 17-04-2022 15 04:11 (+03) 05:30 (+03) 11:53 (+03) 15:21 (+03) 18:16 (+03) 19:46 (+03) 04:01 (+03) الاثنين 18-04-2022 16 04:10 (+03) 05:29 (+03) 11:53 (+03) 15:21 (+03) 18:17 (+03) 19:47 (+03) 04:00 (+03) الثلاثاء 19-04-2022 17 04:09 (+03) 05:28 (+03) 11:52 (+03) 15:21 (+03) 18:17 (+03) 19:47 (+03) 03:59 (+03) الاربعاء 20-04-2022 18 04:08 (+03) 05:27 (+03) 11:52 (+03) 15:20 (+03) 18:18 (+03) 19:48 (+03) 03:58 (+03) الخميس 21-04-2022 19 04:07 (+03) 05:26 (+03) 11:52 (+03) 15:20 (+03) 18:18 (+03) 19:48 (+03) 03:57 (+03) الجمعة 22-04-2022 20 04:06 (+03) 05:25 (+03) 11:52 (+03) 15:20 (+03) 18:19 (+03) 19:49 (+03) 03:56 (+03) السبت 23-04-2022 21 04:05 (+03) 05:25 (+03) 11:52 (+03) 15:20 (+03) 18:19 (+03) 19:49 (+03) 03:55 (+03) الاحد 24-04-2022 22 04:04 (+03) 05:24 (+03) 11:51 (+03) 15:19 (+03) 18:20 (+03) 19:50 (+03) 03:54 (+03) الاثنين 25-04-2022 23 04:03 (+03) 05:23 (+03) 11:51 (+03) 15:19 (+03) 18:20 (+03) 19:50 (+03) 03:53 (+03) الثلاثاء 26-04-2022 24 04:02 (+03) 05:22 (+03) 11:51 (+03) 15:19 (+03) 18:21 (+03) 19:51 (+03) 03:52 (+03) الاربعاء 27-04-2022 25 04:01 (+03) 05:21 (+03) 11:51 (+03) 15:19 (+03) 18:21 (+03) 19:51 (+03) 03:51 (+03) الخميس 28-04-2022 26 04:00 (+03) 05:20 (+03) 11:51 (+03) 15:18 (+03) 18:21 (+03) 19:51 (+03) 03:50 (+03) الجمعة 29-04-2022 27 03:59 (+03) 05:20 (+03) 11:51 (+03) 15:18 (+03) 18:22 (+03) 19:52 (+03) 03:49 (+03) السبت 30-04-2022 28 03:58 (+03) 05:19 (+03) 11:51 (+03) 15:18 (+03) 18:22 (+03) 19:52 (+03) 03:48 (+03) الاحد 01-05-2022 29 03:57 (+03) 05:18 (+03) 11:50 (+03) 15:18 (+03) 18:23 (+03) 19:53 (+03) 03:47 (+03) الاثنين 02-05-2022 30 03:56 (+03) 05:17 (+03) 11:50 (+03) 15:17 (+03) 18:23 (+03) 19:53 (+03) 03:46 (+03)