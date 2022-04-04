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عمر شويل - جدة أعلنت معظم الدول العربية ومن بينها المملكة العربية السعودية، اليوم، أن السبت 2 أبريل 2022 هو أول أيام شهر رمضان المبارك، وأن المملكة خفضت ساعات العمل لتتزامن مع شهر رمضان، في جميع دوائر الدولة لتخفيف الصعوبات والسماح للصائمين بالتشبث بالعبادة والقيام بها في مواعيدها، تعلن الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية عن ساعات عمل جديدة خلال شهر رمضان، تابعونا للتعرف على عدد ساعات العمل في المملكة في القطاع الحكومي رمضان 2022.

عدد ساعات العمل في رمضان

أعلنت وزارة التنمية البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن عدد ساعات العمل الشهرية في رمضان في مختلف القطاعات العامة بالمملكة العربية السعودية.

حيث تصل ل 5 ساعات يوميًا من الأحد إلى الخميس، بدءًا من الساعة 10 صباحًا، وسيتم تقسيمها حتى الساعة 15:00 صباحًا في وكالة الدولة.

سيتم تقسيم الموظفين إلى ثلاث مجموعات وسيتم إنهاء نظام البصمات، وتبدأ إجازة موظفي الخدمة المدنية حتى 8 شوال بعد نهاية شهر رمضان 21 يوم عمل.

المجموعات المقسمة كالتالي:

تبدأ المجموعة الأولى العمل من الساعة 9:30 صباحًا حتى 2:30 ظهرًا.

المجموعة الثانية تبدأ من 10:00 حتي 15:00.

المجموعة الثالثة تبدأ من 11:00 حتي 16:30.

الوقت الإضافي

تنص قوانين المملكة العربية السعودية على زيادة في الأجور إذا زادت ساعات عمل الموظف بعد ساعات العمل المقررة، وهي 25٪ من الراتب الأساسي خلال النهار.

بالنسبة لغير المسلمين، 6 ساعات في اليوم، أو 36 ساعة في الأسبوع، تكون ساعات العمل 8 ساعات في اليوم، أو 48 ساعة في الأسبوع، ولا تحسب فترات الراحة على أنها ساعات عمل.

مواعيد العمل في البنوك في رمضان

تجري البنوك في المملكة العربية السعودية نوبتين في شهر رمضان، مع مراعاة أيام الصيام والبلدان، بينما تقوم البنوك العاملة يوم الجمعة بعمل نوبة صباحية واحدة على النحو التالي:

ساعات العمل الصباحية: 10:00 حتى 16:00، كل الايام

يبدأ من الساعة 9 مساءً حتى الساعة 11:30 مساءً خلال مساء العمل وبعد الإفطار.

وبهذا نكون تناولنا معكم عدد ساعات العمل في المملكة في القطاع الحكومي رمضان 2022 بشكل مفصل، وكذلك موعد دوام البنوك، وتقسيم المجموعات أثناء أيام شهر رمضان المبارك أعاده الله عليكم بالخير.