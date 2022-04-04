رابط التسجيل في خدمة الاعتكاف بالحرمين الشريفين 2022/1443

رابط التسجيل في خدمة الاعتكاف تعرف بالتفصيل من خلال الموقع الرسمي لشؤون الحرمين في المملكة والموقع الإخباري على خطوات التسجيل في خدمة العزل بالمسجد الحرام 1443-2022، وكذلك شروط التسجيل المعلنة من قبل الهيئة العامة. الرئاسة لشؤون المسجد الحرام، كما سننشر لك رابط التسجيل فابق معنا.

رابط التسجيل في خدمة الاعتكاف

بعد توقف دام عامين بسبب انتشار فيروس كورونا، تتوق القلوب للاعتكاف في المسجد الحرام، ويمكنك الآن التسجيل للاعتكاف من نهاية شعبان إلى 10 رمضان، والمقرر لاستلام تصاريح اعتكاف من 16 إلى 19 رمضان، ويمكنك التسجيل حَالِيًّا من خلال الخطوات البسيطة التالية:

زيارة موقعي رئاسة المسجد الحرام والمسجد النبوي .

. للدخول إلى النظام، انقر فوق.

تقديم طلب جديد لتسجيل اعتكاف.

ثم أدخل جميع البيانات المطلوبة ونسخة من بطاقة الهوية الوطنية سارية المفعول أو نسخة من بطاقة الإقامة سارية المفعول.

اقبل الشروط بعد قراءتها بعناية.

سيتم إرسال رسالة تأكيد إلى هاتفك بمجرد اكتمال إجراءات التسجيل.

عودة الاعتكاف في الحرم المكي والحرم المدني

شروط تسجيل الاعتكاف بالمسجد الحرام