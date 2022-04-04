موعد آذان الفجر اليوم الثالث من شهر رمضان في المملكة السعودية والإمارات والبحرين والأردن

شهر رمضان الكريم له فضل كبير، وهو شهر عظيم ينتظره المسلمون في كل عام حتى يعيشوا أجواء شهر رمضان الكريم الجميلة، في شهر رمضان الكثير من العبادات، الصوم والصلاة، وذكر الله، والدعاء، ويستجيب الله دعوات الصائمين، بعض الأشخاص يقومون بالذهاب إلى بلاد أخرى من أجل العمل والكسب الحلال، ويقضون شهر رمضان خارج بلادهم، لذلك يقومون بالبحث عن موعد ومواقيت الفروض في البلاد التي فيها، حتى يعرفوا موعد أذان الفجر والسحور قبله، ومعرفة موعد آذان المغرب للاستعداد والتجهيز للإفطار ثم الاستعداد والذهاب لصلاة التراويح في المساجد، وقد بدأ شهر رمضان منذ يومين، بداية من يوم السبت الماضي الموافق اثنين من شهر إبريل 2022، وينتهي في يوم اثنين من شهر مايو 2022، فشهر رمضان هذا العام كامل ثلاثون يومًا.

بداية شهر رمضان الكريم

عند الأخبار وموعد شهر رمضان وبدأ أول ليلة في صلاة التراويح، ذكر بعض الأدعية عن النبي صلى الله عليه وسلم عند استقبال شهر رمضان قول هلال خير ورشد اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام واليمن والبركات ربي وربك الله، اللهم أعنا فيه على صيامه وقيامه بتوفيقك يا هادي المضلين وقربني إليك فيه يا االله، اللهم حبب إليّ الإحسان وكرّه إليّ الفسوق والفجور والعصيان وحرم على السخط والنيران بعونك يا غياث المستغيثين، ومن السنة السحور في شهر رمضان، لقوله صلى الله عليه وسلم “تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السُّحور بركة”، ويجب تقديم الإفطار والتعجيل به، وتأخير السحور قبل الفجر مباشرة، وتقديم الإفطار لقوله صلى الله عليه وسلم «لاَ يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الفِطْرَ».

موعد آذان الفجر في السعودية والإمارات والبحرين والأردن

يجب معرفة موعد آذان الفجر حتى يتسحر المسلمون قبل آذان الفجر، وموعد اذان الفجر في الدول العربية،