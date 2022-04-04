نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حجز مواعيد العمرة عبر تطبيق اعتمرنا للقادمين من خارج السعودية 1443 في المقال التالي
عمر شويل - جدة حجز مواعيد العمرة عبر تطبيق اعتمرنا وأوضح طلبا “عمرة” و “توكلنا” أن وزارة الحج والعمرة سمحت بإصدار تراخيص العمرة حتى نهاية شهر مارس المقبل 2022، في أوقات مختلفة اليوم، للمستفيدين الأساسيين من التطبيق ومرافقيهم. حسب عكاظ.
وفقًا لصفحة الحجوزات، ستكون التصاريح متاحة حتى 31 مارس 2022، الموافق 28 شعبان 1443، قبل يومين فقط من بدء شهر رمضان المبارك.
وأظهرت صفحة حجوزات تصاريح العمرة في طلبي “العمرة” و “توكلنا” لشهر مارس أن مؤشر السعة المحجوزة هو أخضر “فاتح” في جميع أيام الشهر، مما يشير إلى أن العمرة ممكنة دون صعوبة، إلا في أيام الجمعة من كل أسبوع. التي كانت حمراء “الازدحام”.
حجز مواعيد العمرة عبر تطبيق اعتمرنا
وبخصوص شروط العمرة للمسافرين من الخارج، أكدت الوزارة ضرورة التحصين وإتمام جرعات لقاح كورونا لإصدار التصاريح وتسجيل اللقاحات على منصة “مقيم” وتقديم شهادة سلبية لإجراء فحص PCR معتمد من فيروس كورونا على عينة تؤخذ خلال 48 ساعة من الوصول إلى السعودية، ويمكن الحصول على معلومات إضافية عن طريق التواصل مع شركة الطيران أو جوازات السفر السعودية.
وأكدت وزارة الحج والعمرة، أن الوقت المتكرر لإصدار تصاريح العمرة محدد بعشرة أيام بسبب تنفيذ الإجراءات الوقائية في الحرمين الشريفين، مؤكدة أنه يجوز إلغاء التصاريح قبل أربع ساعات من انتهاء صلاحيتها وإذن جديد.
الشروط الجديدة
يراقب ” ثقفني ” قواعد وشروط وزارة الحج والعمرة السعودية الجديدة لأداء العمرة في رمضان، والتي تشمل ما يلي:
عبر #اعتمرنا
بإمكانك الآن حجز مواعيد أداء العمرة من خارج المملكة
تعرف على الطريقة:
#مكة_والمدينة_في_انتظاركم_بشوق pic.twitter.com/dskqX0Nycd
— وزارة الحج والعمرة (@HajMinistry)
عبر #اعتمرنا— وزارة الحج والعمرة (@HajMinistry) March 30, 2022
بإمكانك الآن حجز مواعيد أداء العمرة من خارج المملكة
تعرف على الطريقة:
#مكة_والمدينة_في_انتظاركم_بشوق pic.twitter.com/dskqX0Nycd
- بالنسبة للأفراد القادمين من الخارج، لم يعد من الضروري إرفاق نتيجة فحص “PCR”.
- لأول مرة في تاريخ المملكة، يسمح للأفراد فوق سن السابعة بأداء العمرة.
- أولئك الذين يسعون لأداء العمرة في رمضان من داخل المملكة العربية السعودية يجب أن يحصلوا على تصريح من تطبيق “العمرة أو الثقة بنا”، والذي يقبل التسجيلات الآن.
- حددت وزارة الحج والعمرة السعودية فترة متكررة من عشرة أيام لأداء العمرة.
- داخل الحرمين الشريفين، لم يعد هناك مسافات آمنة بين المصلين.
- القضاء على الجرعة المزدوجة من لقاح فيروس كورونا.
- لم يعد يُطلب من الأفراد من جميع الدول تتبع سجلات التحصين.
- لن يخضع الأفراد الذين يؤدون العمرة في المملكة للحجر المؤسسي.
- يمكن للأفراد الراغبين في أداء العمرة من خارج المملكة العربية السعودية القيام بذلك عبر تطبيق العمرة.
- يتم إدخال المعلومات الخاصة بالحجاج من خارج المملكة واتباع التعليمات حتى الحصول على تصاريح تسمح لهم بالسفر لأداء المناسك.
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