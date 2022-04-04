رئيس صربيا يفوز فى الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية

جدة - نرمين السيد - ووفقا لبيانات صادرة عن مركز "إبسوس" للأبحاث ومركز الانتخابات الحرة والديمقراطية فإن فوتشيتش قائد تحالف "معا يمكننا فعل كل شيء" فاز بنتيجة 59.8٪، وفى المركز الثانى جاء الرئيس السابق لهيئة الأركان العامة الصربية زدرافكو بونوس عن تحالف "متحدون من أجل نصر صربيا" بنسبة 17٪، وفى المركز الثالث ميلوس يوفانوفيتش بنسبة 5.8%. وتقدم تحالف "معا يمكننا فعل كل شيء"، بقيادة الحزب التقدمى الصربى الحاكم الذى يقوده ألكسندر فوتشيتش بقوة فى الانتخابات البرلمانية فى صربيا. حيث حصد 43.6٪ من الأصوات وفى المرتبة الثانية جاء ائتلاف "متحدون من أجل نصر صربيا" بزعامة مارينيكا تيبيتش 12.9٪، فى المرتبة الثالثة تحالف بزعامة الحزب الاشتراكى الصربى إيفيكا داتشيتش بنسبة 11.6٪.

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