أوكرانيا: إجلاء 2694 شخص عبر الممرات الإنسانية فى البلاد اليوم

جدة - نرمين السيد - وأضافت فيريشوك - فى رسالة عبر وسائل التواصل الاجتماعية حسبما نقلت قناة "سى إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم - أن 469 من سكان ماريوبول سافروا بمركباتهم الخاصة عبر ممرات إنسانية من ماريوبول وبيرديانسك إلى مدينة زاباروجيا.

أوضحت القناة الأمريكية أنه فى منطقة لوهانسك وحدها تم إجلاء 1467 شخص، كما وصلت 7 حافلات برفقة وفد من اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى مدينة مانهش اليوم.

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