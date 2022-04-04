نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برنامج السارية 2022 موقع تقديم التسجيل عبر www.alsarya.tv لربح الجوائز النقدية في مسابقة السارية الرمضانية في المقال التالي

عمر شويل - جدة برنامج السارية 2022، نتحدث اليوم عن برنامج مسابقة السارية كنوع من المسابقات التراثية المعروض على تلفزيون البحرين وينطلق البرنامج المذكور برنامج السارية او مسابقة السارية طوال شهر رمضان المبارك وحتى ثالث ايام العيد لتقديم جوائز نقدية إلى جانب جوائز السيارات لذلك قررنا نشر الأرقام الخاصة بمسابقة السارية تسهيلاً للاشتراك من جانب الجميع والفوز بالسيارات المتاحة وما يتم اقتراحه من خطوات آلية التسجيل في مسابقة السارية عبر موقعها www.alsarya.tv للدخول في السحوبات اليومية.

الرعاة الرسميين لبرنامج السارية شركة الاتصالات الوطنية بتلكو وسوق البراحة واللجنة البحرينية لرياضات الموروث الشعبي وشركة فعاليات البحرين في تنظيم البرنامج, برنامج السارية , يأتي برنامج المسابقات الشهير وهو السارية في نسخته الثالثة على التوالي ويتم بثه من الساعة العاشرة حتى الحادية عشر عبر شاشة قناة البحرين من تقديم حسن محمد ونيلة جناحي والفناة القديرة سلوى بخيت أم هلال، ويعتبر السارية من أهم برامج قناة البحرين خلال شهر رمضان الحالي ويطل ضمن مهرجان السارية في سوق البارحة بديار المحرق، ولراغبي الاشتراك على الجوائز النقدية فيما يتعلق بالأسئلة التراثية البحرينية يمكنهم تسجيل بياناتهم عبر alsarya.tv الموقع الالكتروني لبرنامج مسابقة السارية الرمضاني ومتاح التسجيل الالكتروني من خلال زيارة موقع السارية عبر إدخال الاسم الكامل ورقم الموبايل والرقم الشخصي حتى يتم الاتصال بكم.

برنامج السارية 2022 إجراءات موقع التسجيل www.alsarya.tv

يتم الولوج إلى www.alsarya.tv وبدء التسجيل.

عبر إدخال الاسم الثلاثي للمشترك على الأقل

وكذلك كتابة رقم الهاتف المحمول الخاص بالمشترك من اجل الاتصال به في حال صادف قرعته.

تدوين الرقم الشخصي ـ”CPR وهو رقم بطاقة الهوية او البطاقة الذكية

إدخال العنوان، حدد المنطقة التي تعيش فيها

أخيراً، يتم الضغط على شارك

أكد برنامج السارية قيمة جوائزه النقدية لهذا العام برعاية شركة الاتصالات الوطنية بتلكو وقد جاءت الجوائز المقدمة كما يلي-:

تصل الجوائز الممكن ربحها إلى 500 دينار بحريني وهي جائزة السؤال الثالث

تقل الجائزة إلى 300 دينار وهي المخصصة للسؤال الثاني في حال الإجابة عليه

وتبلغ قيمة جائزة السؤال الأول في برنامج السارية 150 دينار بحريني.