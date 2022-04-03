نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر http://epedu.gov.iq/ رابط الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2022 من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية بالرقم الامتحانى للطالب في المقال التالي
رابط الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2022 بالتزامن مع اقتراب الإعلان عن نتائج القبول الموازي في الجامعات العراقية بجميع أنحاء المحافظات العراقية هذا العام 2022، فنجد أن عمليات البحث تزداد في هذا التوقيت للتعرف على نتائج الطلاب المقرر ان يتم اعلانها عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية والتي يتم استخراجها بالرقم الامتحاني الخاص بالطالب، فنجد ان وزارة التربية والتعليم العالي هي المسئولة عن طرح النتائج الخاصة بالقبول الموازي بالجامعات العراقية هذا العام بشكل الكتروني، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور رابط استخراج نتيجة القبول الموازي في الجامعات العراقية 2022 بالرقم الامتحاني عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية.
موقع نتائج القبول الموازي بالعراق
وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية عن تفاصيل نتائج القبول الموازي بالجامعات العراقية، حيث تضمنت النتائج التي تم إعلانها عبر بوابة الدراسات والتخطيط والمتابعة، قبول عدد يصل إلى اثنين وعشرين ألف وستة طلاب، والذي ينقسمون إلى (18573) طالبا من خريجي السنة الدراسية 2021/2020، بالإضافة إلى (3453) طالبا من خريجي السنة الدراسية 2020/2019، وقد بلغت أعداد المقبولين في كليات المجموعة الطبية هذا العام على نحو 3911 طالبا، ومن المقرر أن يتم نشر النتائج الخاصة بالطلاب بجميع أنحاء العراق خلال الأيام القليلة المقبلة من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، وذلك بعدما يتم اعتماد النتائج الخاصة بالطلاب، ليتم استخراج النتائج إلكترونيا عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية بالرقم الامتحاني الخاص بالطالب.
رابط الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2022
وقد تم تفعيل الرابط الإلكتروني الخاص بالحصول على نتائج القبول الموازي الخاصة بالطلاب، ليتم استخراجها إلكترونيا تسهيلا على الطلاب وأولياء الأمور، وذلك بعدما تم الانتهاء من رصد النتائج الخاصة بالطلاب بالفعل حيث يتم زيارة موقع وزارة التربية والتعليم العالي العراقية واستخراج النتائج من خلال الرابط التالي.
- الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم العراقية مباشرة.
- اختيار الخدمات الإلكترونية عبر الموقع.
- الاستعلام عن نتائج القبول الموازي في الجامعات العراقية.
- إدخال الرقم الامتحاني الخاص بالطالب أو الطالبة بشكل صحيح عبر الموقع.
- إدخال كافة البيانات الأساسية الخاصة بالطالب بشكل صحيح.
- اختيار الحصول على النتيجة لتظهر مباشرة عبر الموقع.
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