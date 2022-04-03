الحصول علي إعانة مالية لذوي الإعاقة من المواطنين في المملكة، إن وزارة الموارد تعلن عن تقديم دعم مالي لذوي الإعاقة من المواطنين، وأوضحت الوزارة شروط الحصول علي إعانة مالية للمواطنين، فإن الوزارة الموارد تقدم العديد من الخدمات الإلكترونية للمواطنين في المملكة، وتعتبر هذه خدمة طلب الإعانة المالية من أهم الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث وجدنا العديد من المواطنين يبحثون عن شروط وخطوات تقديم طلب الإعانة المالية، فإن موقعنا الإلكتروني ثقفني سيقدم جميع تفاصيل المطلوبة عن الإعانة المالية من حيث التقديم وشروط التقديم عليها، وسوف نذكر أيضا كيفية الاستعلام عن الإعانة إلكترونيا.

شروط تقديم طلب الإعانة للمواطنين

لابد من أن يكون هذا المواطن قام بتسجيل إعاقته في الوزارة وأيضا تم تقيم هذه الإعاقة طبقا للائحة.

التأكد من تطابق الإعاقة وتصنيفها من ضمن الإعاقات المسجلة في برنامج الوزارة لذوي الإعاقة.

يجب أن يكون دخل المواطن من ذوي الإعاقة لا يزيد عن 4 ألاف ريال سعودي في الشهر.

لابد من عدم زيادة فترة المعالجة علي نفقة الدولة أو أي مركز حكومي أو أهلي عن ستة أشهر في السنة.

تشترط الوزارة أن المستفيد يكون مقيم دائما داخل حدود المملكة.

أن يكون المستفيد عند حدوث الإعاقة له لم يتجاوز عمره 45 عام.

يجب عدم وجود ما يثبت ألتحاقه بأحد مراكز الإيواء في المملكة.

أسباب توقف صرف الإعانة

عدم قيام كل مستفيد من ذوي الإعاقة بتحديث بياناته المسجلة.

في حالة تجاوز الدخل الشهري الحد المسموح به.

إذا تقدم المستفيد أو ولي أمرة بطلب لوقف الإعانة.

عند وجود إعاقة غير مصنفة ضمن برنامج الإعاقات.

في حالة تجاوز المستفيد الفترة المسموح بها للعلاج علي نفقة الدولة.

دخول المستفيد أحد دور الرعاية للمسنين أو مركز تأهيل بالمملكة.

طلب الإعانة للأرامل والمطلقات

يقدم المسؤليين خدمة طلب إعانة مالية سواء للأرامل أو المطلقات في المملكة، فإن الإعانة المالية تكون من بنك التنمية الاجتماعية عن طريق تمويل كنف، فيمكن لكل سيدة سواء مطلقة أو أرملة الحصول علي تمويل كنف كإعانة مالية، فإنه عبارة عن مساعدة مالية يمكنها سداد احتياجاتها الضرورية.

رابط الحصول علي إعانة مالية لذوي الإعاقة

أعلنت وزارة الموارد عن رابط الحصول علي الإعانة المالية للمواطنين من ذوي الإعاقة، يمكن لكل مواطن تقديم طلب الإعانة إذا توفرت فيه كافة الشروط المطلوبة، كما أن أكدت الوزارة أن خطوات التقديم طلب الإعانة سهلة وبسيطة، بالإضافة إلي إمكانية متابعة الطلب عبر طلباتي.