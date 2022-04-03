الحصول على نتائج أهلية حساب المواطن الدورة 53 لشهر إبريل 2022، قامت محركات بحث جوجل بزيادة الدعم المالي الشهري للمستفيدين من حساب المواطنين، ونتيجة لذلك يجب على جميع السعوديين المستحقين لهذا الدعم استيفاء جميع المتطلبات، لأن حساب المواطن يتحقق من حق المستفيد في الدعم المادي، ويتم ذلك فقط عندما يثبت أن المستفيد له الحق في الحصول على مساعدة شهرية، وسيحصل المستفيدون على المساعدة في برنامج المواطنة خلال الدورة 53 من شهر أبريل 2022 عن نتائج الأهلية لجميع المستفيدين من البرنامج، وأكد البرنامج أنه يمكن للمستفيدين الوصول إلى نتائج الأهلية عبر موقعه الإلكتروني عن طريق إدخال رقم المستفيد وتاريخ استحقاق الدفع تم تعيينه ليوم الخميس 10 أبريل من هذا العام.

كيفيفة تحديث حساب المواطن الخاص

الحصول على نتائج أهلية حساب المواطن الدورة 53 لشهر إبريل 2022 ومن الضروري تحديث البيانات الشخصية للمستفيدين مرة واحدة على الأقل في السنة ويمكن القيام بذلك في بضع خطوات

يرجى تسجيل الدخول إلى حسابك حدد خيار تحديث البيانات من القائمة

. بعد ذلك سيُظهر لك معلوماتك الشخصية تحقق من المعلومات

ثم انقر فوق الزر “التالي” كتابة معلوماتك الجديدة أدخل عنوان منزلك وكذلك رقم هاتفك المحمول

. أدخل رقم حسابك المصرفي تحقق من جميع المعلومات التي جمعتها الرجاء النقر فوق الزر “تحديث”.

كيفية الحصول على نتائج أهلية لحساب المواطن

يجب على المستلم التسجيل في الموقع الرسمي لبرنامج حساب المواطن في المملكة العربية السعوية بعد ذلك يجب عليك إدخال جميع البيانات المطلوبة مثل اسم المستخدم وكلمة المرور وما إلى ذلك بدقة. بعد ذلك يجب النقر فوق كلمة “تسجيل”. يجب على المستفيد اختيار الخدمات الإلكترونية. يجب على المستلم بعد ذلك إخطار نفسه أو نفسها بنتائج أهلية الحساب.

شروط استحقاق دعم حساب المواطن