نظام أسقاط سيارات قديمة بدون رسوم عبر منصة ابشر وما هي الشروط المطلوبة

نظام أسقاط سيارات قديمة بدون رسوم عبر منصة ابشر و هذا بعد أعلان مساعد وزير الداخلية في المملكة السعودية عن قرار أسقاط المركبات المهملة عبر منصة ابشر للمواطنين والمقيمين في المملكة وتتم الموافقة من الإدارة العامة للمرور السعودي بإعطاء مهلة عام واحد لكل من يمتلك سيارة قديمة أو مهملة حيث لم يتمكن من السير في الشوارع السعودية فيجب عليه بيع السيارة القديمة أو استبدالها بسيارة جديدة مناسبة مع المواصفات العالمية الحديثة الصديقة للبيئة تعد منصة ابشر من احدي المنصات التي أطلقتها السلطات السعودية والتي توفر العديد من الخدمات للمواطنين بدلا من الذهاب إلى المقررات الحكومية المختلفة مما يؤدي إلى تزاحم المواطنين ومن اهم هذه الخدمات التي توفرها هذه المنصة خدمة أسقاط المركبات المهملة سوف نقوم بشرح وافي عن هذه الخدمة من شروط وخطوات.

طريقة أسقاط المركبات القديمة بدون رسوم 1443 ابشر

يتوجه أصحاب المركبات القديمة إلى منصة ابشر لأسقاطها خلال المدة المحددة والتي تم الإعلان عنها من قبل وزاره الداخلية من خلال اتباع الأتي:

الذهاب إلى منصة ابشر الإلكترونية.

لتسجيل الدخول إلى حسابك على ابشر الدخول إلى ابشر أفراد.

سوف تجد العديد من الخدمات الإلكترونية ابحث عن خيار أسقاط المركبات.

اضغط على اختيار استعراض المراكز المعتمدة.

ثم حدد المنطقة التي تتبع لها لتحديد المراكز.

الانتقال إلى مقر المركز لتسليم السيارة واللوحة.

ثم قم بتنزيل الرمز لتأكيد على المرسل عبر الجوال.

شروط أسقاط المركبات القديمة

حدد وزارة الداخلية عدد من الشروط التي تنظم الأمور الخاصة بأسقاط المركبات القديمة ومن اهم الشروط ما يلي:

أثبات بيع السيارة من خلال مستند البيع. عدم وجود طلبات اخرى لأسقاط نفس السيارة قيد التنفيذ. ألا يكون على صاحب السيارة مخالفات ورسوم غير مدفوعة. يشترط أن تكون رخصة القيادة الخاصة بصاحب السيارة سارية. أن يكون صاحب السيارة على قيد الحياة. أن يتعهد صاحب السيارة بتسليم اللوحة في غضون 5 أيام فقط من مدة إتمام. يجب التقديم خلال الموعد المحدد النهائي الذي حددته الإدارة العامة للمرور.

كم مهلة أسقاط السيارات القديمة

حسب ما أعلنته وزارة الداخلية عن نظام أسقاط المركبات القديمة خلال المدة المحددة والتي تبدأ هذه المدة من الأول من شهر مارس 2022 و أقصاها بداية شهر مارس لعام 2023 بمعنى أن هذه المدة تستمر لمده عام كامل لكي يتمكن أصحاب المركبات القديمة من أسقاطها.