نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات حجز عمرة رمضان عبر اعتمرنا للزائرين والمواطنين واستخراج التصريح في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت وزارة الحج والعمرة منذ 6 مارس، عن إمكانية حجز عمرة رمضان عبر اعتمرنا وخدمات تطبيق توكلنا للزائرين، في خدمة تسهيل الكثير من الإجراءات والخطوات في تقديم الطلب والحصول على التصاريح لأداء مناسك العمرة لما تبقى من شهر شعبان، وخلال شهر رمضان المبارك، زامن ذلك فترة رفع الكثير من الإجراءات الاحترازية ومنها التباعد بين المصلين في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف، والاكتفاء بالتحصين، والالتزام بالتعليمات الوقائية التي تضعها الأجهزة المعنية للحفاظ على السلامة للجميع.

حجز تصريح العمرة 1443

وكانت وزارة الداخلية السعودية قد زفت هذا الخبر مع بداية شهر شعبان الجاري، والذي أثلج صدور المسلمين في مشارق الأرض ومغاربه، من يتشوفون لأداء العرة والحج، وتخفيفياً للإجراءات فقد تم الإعلان عن استمرار استخراج تصاريح العمرة عبر تطبيق اعتمرنا خلال شهر رمضان، حتى يستطيع ضيوف الرحمن الانتهاء من الحصول على تصاريحهم في وقت قياسي والبدء في أداء المناسك، وحول خطوات حجز عمرة رمضان عبر اعتمرنا فهي من الأمور السهل تنفيذها، بعد الحصول على التطبيق من موقع وزارة الحج والعمرة، وتثبيت على الهاتف، والتسجيل للمستخدمين الجدد وإدخال البيانات المطلوبة، وبعد الدخول على التطبيق، وفتح حساب للمعتمر، يقوم باستعراض المواعيد المتاحة والبدء في الحجز.

تسجيل القادمين وخطوات حجز عمرة رمضان 1443

تسجيل القادمين من خارج المملكة تتم تحت خدمة زائر التي يتم اختيارها عند الدخول على تطبيق اعتمرنا، كما أن مقدمي خدمات العمرة سيقدمون الإرشادات لضيوف الرحمن حول كيفية استخدام التطبيق وحجز تصريح العمرة عبر اعتمرنا أو تطبيق توكلنا، بعد تقديم المعلومات الشخصية وتسجيلها في نموذج إلكتروني على التطبيق، ومن المعلومات التي يجب الاحتفاظ بها لهذا الغرض، بيانات التأشيرة، البريد الإلكتروني، رقم الهاتف، رقم جواز سفر المعتمر، حيث يقوم البرنامج بالتحقق من كافة البيانات قم يتيح الدخول على الخدمات الخاصة بالحج والعمرة.

طريقة تسجيل زائر في اعتمرنا

إليكم طريقة وخطوات تسجيل الزائرين في تطبيق اعتمرنا :

الدخول على تطبيق اعتمرنا

اختيار زائر

إدخال البيانات الأساسية

إدخال بيانات التأشيرة ورقم الجواز والجنية والجوال والبريد الإلكتروني.

استقبال رمز التحقق على رقم الجوال

كتابة رمز التحقق والدخول على تطبيق اعتمرنا.

خطوات حجز عمرة رمضان عبر اعتمرنا وإصدار التصريح

من حسابك في اعتمرنا اختيار التصاريح

اختيار التصريح المراد استخراجه وهو تصريح عمرة

اختيار الوقت والتاريخ المناسب.

عرض التصاريح الصادرة.

بالنسبة للمواطنين فالخطوات لا تختلف كثير سوء في عملية فتح وإنشاء الحساب بأول مرة.

غرامة مخالفة العمرة

أكدت وزارة الحج والعمرة انه يمكن للزائر او القادم إلى المملكة التسجيل في تطبيق اعتمرنا من خارج المملكة، وقامت بنشر خطوات التسجيل في اعتمرنا والدخول على الحساب وتفعيل الخدمات الإلكترونية، وحجز العمرة واستكمال حجز التأشيرة من منصة التأشيرات، وبهذا تكون كل الإجراءات تتم إلكترونياً من خلال الموقع والخدمات التي توفرها الوزارة، كما قالت وزارة الحج والعمرة أن غرامة مخالفة من يضبط قادم للعمرة بدون تصريح هي 10 ألاف ريال سعودي، ويتم التأكد من التصريح عبر تطبيق توكلنا أو اعتمرنا والمقارنة بالهوية الوطنية أو برقم جواز السفر أو رقم الحدود او رقم الإقامة للمقيم والتحقق من الموعد المحدد في التصريح.