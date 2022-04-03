وحسبما نقلت قناة "روسيا اليوم"، نُشرت صور تشير لإعدام أشخاص فى مدينة بوتشا قرب العاصمة كييف، بعد استعادة القوات الأوكرانية السيطرة على المدينة، عقب تراجع الجيش الروسى السبت.
وأضاف زيلينسكى أن "كل شخص مسؤول عن جرائم الحرب سيعاقب"، مضيفاً أنه يريد أن يرى قادة روسيا ما أدت إليه أوامرهم فى أوكرانيا.
ونفت وزارة الدفاع الروسية الاتهامات الأوكرانية بقتل القوات الروسية مدنيين فى بلدة بوتشا بمقاطعة كييف خلال العملية العسكرية التى تجريها فى أوكرانيا.
وقالت الدفاع الروسية -فى بيان، اليوم الأحد- "إن كل الصور والفيديوهات المنشورة من قبل نظام كييف، والتى يزعم أنها تدل على ارتكاب جرائم من قبل العسكريين الروس فى مدينة بوتشا فى مقاطعة كييف ليست سوى استفزاز جديد".
وأضافت "لم يتضرر أحد من السكان المحليين من أى أعمال عنف خلال فترة سيطرة القوات المسلحة الروسية على هذه المدينة"، مشيرة إلى أن ما تسمى بالأدلة على الجرائم المرتكبة فى بوتشا ظهرت بعد وصول ضباط المخابرات الأوكرانية ووسائل الإعلام التابعة لكييف إلى المنطقة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر زيلينسكى يدعو ميركل وساركوزى لرؤية نتائج منح الامتيازات لروسيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.