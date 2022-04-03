زيلينسكى يدعو ميركل وساركوزى لرؤية نتائج منح الامتيازات لروسيا

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، الأحد، إنه دعا المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسى السابق نيكولا ساركوزى للحضور إلى مدينة بوتشا الأوكرانية، لمعرفة ما أدت إليه 14 عاماً من الامتيازات لروسيا.





وحسبما نقلت قناة "روسيا اليوم"، نُشرت صور تشير لإعدام أشخاص فى مدينة بوتشا قرب العاصمة كييف، بعد استعادة القوات الأوكرانية السيطرة على المدينة، عقب تراجع الجيش الروسى السبت.

وأضاف زيلينسكى أن "كل شخص مسؤول عن جرائم الحرب سيعاقب"، مضيفاً أنه يريد أن يرى قادة روسيا ما أدت إليه أوامرهم فى أوكرانيا.

ونفت وزارة الدفاع الروسية الاتهامات الأوكرانية بقتل القوات الروسية مدنيين فى بلدة بوتشا بمقاطعة كييف خلال العملية العسكرية التى تجريها فى أوكرانيا.

وقالت الدفاع الروسية -فى بيان، اليوم الأحد- "إن كل الصور والفيديوهات المنشورة من قبل نظام كييف، والتى يزعم أنها تدل على ارتكاب جرائم من قبل العسكريين الروس فى مدينة بوتشا فى مقاطعة كييف ليست سوى استفزاز جديد".

وأضافت "لم يتضرر أحد من السكان المحليين من أى أعمال عنف خلال فترة سيطرة القوات المسلحة الروسية على هذه المدينة"، مشيرة إلى أن ما تسمى بالأدلة على الجرائم المرتكبة فى بوتشا ظهرت بعد وصول ضباط المخابرات الأوكرانية ووسائل الإعلام التابعة لكييف إلى المنطقة.