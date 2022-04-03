واشنطن: رفع العقوبات الغربية على روسيا مرهون بنتائج المفاوضات مع أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وقال بلينكن فى تصريحات أوردتها قناة "الحرة " الأمريكية مساء اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة تتشاور باستمرار مع حلفائها بشأن فرض عقوبات جديدة على روسيا، لكنها تراعى حاجة دول الاتحاد الأوروبى إلى عدم فقد موارد الطاقة التى تحتاجها.

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