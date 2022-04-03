الدفاع الروسية: ضربة صاروخية لمطار فاسيلكوف فى ضواحى كييف

جدة - نرمين السيد - وأفادت الوزارة الروسية فى بيان بتوجيه "ضربة صاروخية لمطار فاسيلكوف فى ضواحى ​كييف​، وتدمير مركز الإنذار والتحكم فيه"، كما أنه "تم تدمير 42 منشأة عسكرية أوكرانية". وبدأت روسيا فى 24 فبراير الماضى عملية عسكرية خاصة فى أوكرانيا وسط تنديد غربى واسع.

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