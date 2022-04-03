جونسون يتوعد آلة الحرب الروسية

جدة - نرمين السيد - قال رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، الأحد، إنه سيقوم بكل ما فى قوة بلاده من أجل ضمان "تجويع آلة حرب" الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، حسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز".





وأضاف: "نحن نعمل على تعزيز العقوبات (على روسيا) والدعم العسكرى (لأوكرانيا)". من جانبها، دعت وزيرة الخارجية البريطانية إليزابيث تراس إلى التحقيق فى الاعتداءات التى يشتبه فى أن القوات الروسية ارتكبتها فى حق المدنيين الأوكرانيين باعتبارها "جرائم حرب". وأضافت روس "لن نسمح لروسيا بإخفاء تورطها فى هذه الفظائع من خلال المعلومات المضللة الساخرة وسنضمن الكشف عن حقيقة تصرفات روسيا ".

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