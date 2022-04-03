نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفيه الاشتراك في مسابقة الحلم 2022 وأرقام المشاركة بالحلم dream في المقال التالي

عمر شويل - جدة إن الكثيرين يهتموا بمعرفة طريقة الاشتراك بمسابقة الحلم، فهي من المسابقات الهامة التابعة لشركة إم بي سي تلك التي لها قنوات متعددة بالتليفزيون ومشهورة للغاية، ولها متابعين يفوقوا الوصف فهي شهيرة بجميع أنحاء العالم، والمحتوى الخاص بمجموعة ام بي سي متنوعة والمسابقات الترفيهية تساعد الجميع، ولذلك فالجميع يهتمون بمعرفة كيفيه الاشتراك في مسابقة الحلم 2022.

كيفيه الاشتراك في مسابقة الحلم

إن مسابقه الحلم لها مشتركين كثيرين، وهناك أسئلة كثيرة تتعلق بطريقة الاشتراك بها، ولذلك فإننا سنوضح لكم طريقة الاشتراك وهي كالآتي وأرقام الأشتراك هي:

مصر: 95458 أو 95450.

95458 أو 95450. المملكة العربية السعودية: 650444.

650444. الإمارات العربية المتحدة: 6070.

6070. سوريا: 1555.

1555. الكويت: 4141.

4141. عمان: 90434.

90434. البحرين: 94000.

94000. اليمن: 2622.

شروط الاشتراك في مسابقة الحلم

هناك بعض الشروط التي تُمكنك من الاشتراك في مسابقة الحلم وهي:

لابد من البحث عن الرقم المخصص لبلدك الخاص بالاشتراك في المسابقة.

يجب عليك إرسال رسالة نصية عبر جوالك تحمل حلم.

أجب بطريقة صحيحة على الأسئلة المُرسلة إليك من قبل القائمين على المسابقة.

قم بمتابعة النتائج عبر أم بي سي.

ينبغي ألا يكون لديك صلة قرابة بين الشخص المشترك وأحد العاملين في المسابقة.

يجب أن يكون المتسابق ذات جنسية عربية فقط.

مسابقة الحلم

إن مسابقة الحلم دائماً تطلق بشكل ثانوي من مجموعة ام بي سي فهو برنامج شهير له شعبية كبيرة بجميع أنحاء الوطن العربي، والشيء الذي يساعد دائماً في النجاح بالمسابقة هو أنهم دائماً يطوروا بالمحتوى ويجعلونه أفضل من ذي قبل، والمسابقة تعود بنفع كبير على جميع المشاركين، ترفع المستوى الثقافي للأفراد المشتركين بها، والجوائز المالية تصل حتى 3600000 دولار أمريكي.

وهناك جوائز أخرى عينية مثل السيارات، الذهب وغيرهم، حيث أنه يحق للشخص الفائز أن يختار بين أن يحصل عليها بشكل نقدي أو كما يريد طبقاً لسعر السوق، والجائزة المختارة ليس من حقه أن ينازع في الأشياء المتعلقة بالمعادل المادي،

يقدم البرنامج مصطفى الأغا الذي ولد بدمشق 1963، حيث أن عمره في الوقت الحالي 58 عام، جنسيته سورية، وهو زوج مي الخطيب، لديه ولد وبنت كرم ونتالي، ولقد حقق نجاحاً باهراً بالإعلام منذ أن بدأ به 1975 ولا يزال إلى الآن، كما أنه قد حصد جوائز متعددة والقاب كثيرة كأفضل مذيع رياضي بالعرب.