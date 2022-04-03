نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اوقات تداول الاسهم السعودية في رمضان 1443 وأيام العمل بسوق الأسهم في المقال التالي
عمر شويل - جدة إن الأفراد الذين يهتموا بالاستثمار وبأوراق المالية داخل المملكة السعودية يريدون دائماً معرفة أوقات التداول خلال شهر رمضان، فهو أمر في غاية الأهمية بالنسبة لهم مع كثرة البحث عنه، قررنا أن نقدم لكم مقال تفصيلي عن اوقات تداول الاسهم السعودية في رمضان وأهم التفاصيل التي تلزم حول هذا الأمر.
اوقات تداول الاسهم السعودية
إن المواعيد التي تخص التداول بسوق الأوراق المالية برمضان داخل المملكة السعودية لهذا العام 2022 سيكون كالآتي:
- يفتح السوق العاشرة صباحاً إلى 3 عصراً.
- الجلسة بعد التداول بدايتها من ثلاثة عصراً إلى 4 عصراً
- سوق السندات والصكوك يفتح 10 صباحاً إلى 3 عصراً.
- بالنسبة لسوق المشتقات المالية يفتح تسعة ونصف صباحاً إلى الثالثة ونصف عصراً.
- الجلسة بعد التداول من الثالثة والنصف عصراً حتى أربعة عصراً.
سوق الأسهم بالمملكة السعودية
إن سوق الأسهم بالمملكة السعودية تعد من الأسواق الكبيرة بالوطن العربي، وكذلك دول مجلس التعاون، يقوم بإدراج الأوراق المالية وكذلك تداولها للأشخاص المستثمرين الدوليين والمحليين، قد تأسس 2007 بالرياض، وهو المركز الثالث في الأسواق الناشئة، والمركز رقم تسعة بالأسواق المالية للاتحاد الدولي والبورصات، الذين يبلغ عددهم 67، كما أن سوق المالية له منصب العضو المنتدب للاتحاد الدولي للبورصات والاتحاد الخاص بالبورصات العربية وكذلك بالمنظمة الدولية التابعة لهيئة الأوراق المالية.
أيام العمل بسوق الأسهم
إن الأيام التي تخص العمل بسوق الأسهم تبدأ الأحد إلى الخميس بكل أسبوع وتغلق الجمعة والسبت، وبالعطلات الرسمية، وكذلك الإجازات المعلن عنها من الجهة المنظمة لسوق الأوراق، أما عن ميعاد الإغلاق لسوق الأسهم، فلقد وضحت الشركة الخاصة بالأوراق المالية بالسعودية بأن مواعيد التداول برمضان ستكون كما هي، دون أن يحدث بها أي تغيير يبدأ العمل العاشرة في الصباح ينتهي الرابعة عصراً.
أوقات الدوام بشهر رمضان
حكومة المملكة السعودية قد حددت عدد ساعات العمل برمضان لكافة القطاعات التي تعمل بالمملكة ومن ضمنهم البنوك، والأماكن الخاصة بأسواق التداول، وإليكم دوام رمضان لهذه الأماكن وهي كالآتي:
- القطاع الحكومي أوقات العمل تبدأ من التاسعة والنصف صباحاً حتى الرابعة والنصف عصراً.
- بالنسبة لقطاع البنوك العمل يبدأ من العاشرة صباحاً إلى الرابعة عصراً.
- مركز تحويل الأموال من تسعة ونصف صباحاً حتى الخامسة والنصف مساءً.
- السوق السعودي المالي الدوام يبدأ 10:00 صباحاً حتى ينتهي الثالثة عصراً.
- مزاد سوق الأسهم يفتح التاسعة والنصف في الصباح والإغلاق العاشرة مساءً.
- المزاد الختامي الخاص بالبورصة السعودية يفتح الثالثة صباحاً ويتم إغلاقه الثالثة عصراً.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اوقات تداول الاسهم السعودية في رمضان 1443 وأيام العمل بسوق الأسهم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.