نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اوقات تداول الاسهم السعودية في رمضان 1443 وأيام العمل بسوق الأسهم في المقال التالي

عمر شويل - جدة إن الأفراد الذين يهتموا بالاستثمار وبأوراق المالية داخل المملكة السعودية يريدون دائماً معرفة أوقات التداول خلال شهر رمضان، فهو أمر في غاية الأهمية بالنسبة لهم مع كثرة البحث عنه، قررنا أن نقدم لكم مقال تفصيلي عن اوقات تداول الاسهم السعودية في رمضان وأهم التفاصيل التي تلزم حول هذا الأمر.

اوقات تداول الاسهم السعودية

إن المواعيد التي تخص التداول بسوق الأوراق المالية برمضان داخل المملكة السعودية لهذا العام 2022 سيكون كالآتي:

يفتح السوق العاشرة صباحاً إلى 3 عصراً.

الجلسة بعد التداول بدايتها من ثلاثة عصراً إلى 4 عصراً

سوق السندات والصكوك يفتح 10 صباحاً إلى 3 عصراً.

بالنسبة لسوق المشتقات المالية يفتح تسعة ونصف صباحاً إلى الثالثة ونصف عصراً.

الجلسة بعد التداول من الثالثة والنصف عصراً حتى أربعة عصراً.

سوق الأسهم بالمملكة السعودية

إن سوق الأسهم بالمملكة السعودية تعد من الأسواق الكبيرة بالوطن العربي، وكذلك دول مجلس التعاون، يقوم بإدراج الأوراق المالية وكذلك تداولها للأشخاص المستثمرين الدوليين والمحليين، قد تأسس 2007 بالرياض، وهو المركز الثالث في الأسواق الناشئة، والمركز رقم تسعة بالأسواق المالية للاتحاد الدولي والبورصات، الذين يبلغ عددهم 67، كما أن سوق المالية له منصب العضو المنتدب للاتحاد الدولي للبورصات والاتحاد الخاص بالبورصات العربية وكذلك بالمنظمة الدولية التابعة لهيئة الأوراق المالية.

أيام العمل بسوق الأسهم

إن الأيام التي تخص العمل بسوق الأسهم تبدأ الأحد إلى الخميس بكل أسبوع وتغلق الجمعة والسبت، وبالعطلات الرسمية، وكذلك الإجازات المعلن عنها من الجهة المنظمة لسوق الأوراق، أما عن ميعاد الإغلاق لسوق الأسهم، فلقد وضحت الشركة الخاصة بالأوراق المالية بالسعودية بأن مواعيد التداول برمضان ستكون كما هي، دون أن يحدث بها أي تغيير يبدأ العمل العاشرة في الصباح ينتهي الرابعة عصراً.

أوقات الدوام بشهر رمضان

حكومة المملكة السعودية قد حددت عدد ساعات العمل برمضان لكافة القطاعات التي تعمل بالمملكة ومن ضمنهم البنوك، والأماكن الخاصة بأسواق التداول، وإليكم دوام رمضان لهذه الأماكن وهي كالآتي: