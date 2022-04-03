أقساط جوالات stc وأجدد البرامج لشراء آيفون

أقساط جوالات stc تشمل مجموعة من الشروط، وذلك على كافة الأجهزة المقدمة من خلال شركة الاتصالات السعودية اس تي سي، فهناك تقسيط جوالات stc ايفون 13 الجديد الذي نزل حديثًا في الأسواق السعودية وتوفر في الكثير من المنافذ من بينها مكتبة جرير وأيضًا لدى شركة اس تي سي، ويسأل الجميع كيف اعرف اني استحق جوال من stc دون زيارة أحد الفروع أو بذل جهد، وقد وفرت الشركة عبر موقعها الرسمي بالفعل كل ما يخص الاستحقاق ووفرت أيضًا أحدث عروض stc للأجهزة الذكية أقساط 1443.

أقساط جوالات stc

قيمة الأقساط لدى شركة اس تي سي في السعودية يتم تحديدها وفق الباقة التي اشترك فيها العميل، ونوع الجهاز أو الجوال الذي يرغب في الحصول عليه، وأما عن أجدد عروض أقساط جوالات stc ومبلغ الدفعات الشهرية وفترة التعاقد أيضًا فهو كما يلي:

يمكن الاشتراك في برنامج 25 وهو من البرامج الرائعة التي تسمح لك بالحصول على جوالات ذكية والحصول على فترة سداد أو مدة تعاقد مع الشركة لفترة تصل لسنتين، ودفع المبلغ الشهري بقيمة 28.75 ريال سعودي.

كما أن هناك برنامج آخر وهو برنامج 50 الجديد، الذي يحصل فيه العميل على نفس فترة التعاقد ولكن يختلف الأمر فيما يخص الدفعات الشهرية، بحيث يقوم العميل بدفع مبلغ 57.50 ريال سعودي، وقد جاء برنامج 75 من خلال الشركة للعملاء للاشتراك وسداد قيمة الدفعات وهي 86.25 ريال سعودي.

وقد أعلنت الشركة عن تقديم برامج عالية للتقسيط، وذلك من أجل السماح للعملاء بتقسيط الجوالات الذكية ذو الأسعار العالية مثل تقسيط الآيفون أو تقسيط جوالات سامسونج الجديدة وهي بمبالغ كبيرة، ومن بين الباقات المتوفرة أو البرامج على وجه الخصوص، فهو برنامج 100، الذي يسدد فيه العميل مبلغ 115 ريال سعودي، بينما البرنامج الأقصى هو برنامج 250، وقيمة أقساطه 287.50 ريال سعودي.

عروض stc للأجهزة الذكية أقساط

بالتعاون مع شركة كوارا للتمويل يمكن الحصول على جوالات ذكية بنظام التقسيط، وقد أكدت اس تي سي عن توفير مجموعة من العروض على بعض الجوالات الذكية من بينها: