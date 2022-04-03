موعد أجازة عيد الفطر 1443 للموظفين في السعودية للقطاع الخاص والعام

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عمر شويل - جدة أعلنت المملكة العربية السعودية موعد أجازة عيد الفطر 1443 للموظفين العاملين بها، وذلك حرصا منها على توفير أفضل رعاية للموظفين سواء العاملين بالقطاع الخاص أو بالقطاع العام، نظرا لأن الأيدي العاملة لها دور فعال في تطوير المجتمع والرفع من شأنه لذلك تحرص السعودية على الاهتمام بالعاملين بها وتوفر الراحة لهم إذ تم تقليص عدد ساعات العمل ليصل في اليوم إلى 6 ساعات فقط باختلاف القطاعات.

أجازات عيد الفطر للقطاع الخاص بالسعودية

حددت السعودية موعد أجازة عيد الفطر للقطاع الخاص والتي من المقرر أن تبدأ في يوم 29 رمضان حيث أن الموظفين لديهم الرغبة في التعويض المفقود من عدد الساعات اليومية إذ أن عدد الساعات في القطاع الخاص يعد 6 ساعات يوميا، لا يشتمل هذا الوقت على مواعيد الصلاة إذ أن القطاع الخاص صرح بفصل عدد ساعات العمل عن مواقيت الصلاة ويتم خصم الوقت المستغرق في أداء الفريضة من وقت العمل المحدد وذلك لضمان إنجاز العمل المطلوب على مدار الأسبوع دون التكاسل أو الخاص إلى زيادة عدد الساعات اليومية عن 6 ساعات.

انخفض معدل ساعات العمل اليومية حرصا على راحة الموظفين وحرصا من المملكة السعودية على أداء العبادات بشكل جيد في شهر رمضان المعظم، كما نجد الاهتمام بالمواطن العامل في السعودية يزداد في شهر رمضان للرفع من الروح المعنوية التي قد تتأثر بمنع المشروبات التي تحتوي على كافيين مثل الشاي والقهوة في نهار رمضان.

موعد أجازة عيد الفطر للقطاع العام 1443

يختلف القطاع العام في السعودية عن القطاع الخاص إذ تم تحديد موعد أجازة عيد الفطر بداية من 25 رمضان وحتى نهاية عيد الفطر ويبدأ العمل في يوم 6 شوال، كما أنه من المقرر خفض ساعات العمل اليومية لتصل إلى 6 ساعات فقط لتوفير راحة للمواطن العامل إلى جانب أن السعودية قررت عدم فرض نظام البصمة في شهر رمضان حرصا منها على خلق روح التعاون بين الموظف والشركة.

ومن الجدير بالذكر وجود مظاهر احتفالية مميزة في المملكة السعودية حيث يزين الجميع منازلهم وتنتشر أناشيد رمضان وأغاني الأطفال الجميلة، كما يتبادل الجميع الحلوى وتكثر العزائم ويجتمع الأقارب والأصدقاء وذلك ينشئ البهجة والسعادة، كما أن رمضان شهر البركة فنجد الجميع يسعد بصلاة التراويح وصلاة التهجد التي ينفرد بها شهر رمضان الكريم لزيادة التقرب من الله.