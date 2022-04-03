خطوات الاستعلام عن نتائج أهلية حساب المواطن للمستفيدين

في الفترة الأخيرة زادت محركات جوجل عن الدعم المادي الشهري لمستفيدي حساب المواطن، ولذلك يجب على جميع المواطنين السعوديين المستفيدين استيفاء كافة الشروط الأساسية المطلوبة لكي يتم الحصول على هذا الدعم الشهري، حيث أن حساب المواطن يقوم بدراسة استحقاق الدعم المادي، وهذا في حالة ثبوت على أن المستفيد مستحق للدعم الشهري، وبناءا على ذلك سوف يتم صرف الدعم للمستفيدين، حيث أن حساب المواطن أكد في الفترة الأخيرة عن طريقة الاستعلام عن أهلية حساب المواطن عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص ببرنامج حساب المواطن بالمملكة.

شروط استحقاق دعم حساب المواطن :

يجب على المستفيد أن يكون سعودي الجنسية. يجب على المستفيد أن يكون مقيم إقامة دائمة داخل المملكة العربية السعودية. يجب أن لا يقل عمر المتقدم 18 عاماً. يجب على المستفيد أن لا يتواجد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون. يجب على المستفيد الدخول على الموقع الرسمي الإلكتروني الخاص ببرنامج حساب المواطن بالمملكة. يجب على المستفيد إدخال جميع البيانات المتعلقة بالمستفيد.

الإفصاح عن الدخل المسجل بالتأمينات الاجتماعية :

حساب المواطن أوضح في الفترة الأخيرة عن عدم الإفصاح عن قيمة الدخل المسجل بالتأمينات الاجتماعية لمستفيدي برنامج حساب المواطن بالمملكة العربية السعودية، وأضاف إلى ذلك أن المواطنين السعوديين عن تأثير التسجيل في التأمينات الاجتماعية على المبلغ المادي الشهري، حيث أن حساب المواطن يجيب بأن لا بد من الإفصاح عن الدخل المسجل بالتأمينات الاجتماعية ضمن مصادر الدخل في برنامج حساب المواطن للمستفيدين بالمملكة.

وقد تجد الإشارة إلى أن عدم الإفصاح عن جميع مصادر الدخل من الأمور التي يمكن أن تتسبب في إيقاف صرف الدعم المادي الشهري المخصص للمستفيدين والمستفيدات بالمملكة العربية السعودية، ولذلك تم الايضاح عن نتائج الأهلية الدفعة الخاصة بشهر أبريل الجاري 2022م وأضاف إلى ذلك ضرورة مراجعة الأهلية عن طريق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص ببرنامج حساب المواطن للمستفيدين، وأضاف إلى ذلك أن هذا يتم التعليق بالحسابات لكي يتم إثبات سرعة إرفاق كافة المستندات والأوراق المطلوبة لكي يتم إعادة دراسة أهليتهم.

كيفية الاستعلام عن نتائج أهلية حساب المواطن :