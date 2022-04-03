البنتاجون: روسيا لم تميز فى قصف الأهداف العسكرية والمدنية

جدة - نرمين السيد - قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، إن روسيا لم تبذل أى جهد للتمييز فى ضرباتها الجوية بين الأهداف المدنية والعسكرية فى أوكرانيا، حسبما نقلت قناة "إكسترا نيوز".





وقال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، فى وقت سابق اليوم الأحد، إن آخر إحصاءات الضحايا المدنيين بسبب النزاع فى أوكرانيا أن العدد بلغ منذ 24 فبراير الماضى حتى منتصف ليلة أمس 3455 ضحية مدنية بينهم 1417 قتيلا و2038 مصابا. وذكر المكتب الأممى أن معظم الإصابات المدنية المسجلة نتجت عن استخدام أسلحة متفجرة ذات نطاق تأثير واسع، بما فى ذلك القصف بالمدفعية الثقيلة وأنظمة الصواريخ متعددة الإطلاق والضربات الصاروخية والجوية.

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