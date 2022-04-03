تجهيز 80 مصلى للمصلين فى التوسعة السعودية الثالثة بالمسجد الحرام

جدة - نرمين السيد - وأوضح مدير عام الإدارة العامة للتوسعة الشمالية المهندس وليد بن مطيع الله المسعودى - فى تصريحات نقلتها وكالة أنباء السعودية (واس) - أنه تم فتح عدد من الأبواب للدخول والخروج وهى الباب الرئيس باب الملك عبدالله رقم (100)، والأبواب رقم (104، 106، 112، 173، 175، 176) من الجهة الشمالية، والأبواب رقم (114، 116، 119، 121، 123) من الجهة الغربية، والأبواب رقم (162، 165، 169) من الجهة الشرقية، وكل هذه الأبواب تخدم جميع المحاور المؤدية للتوسعة السعودية الثالثة فى المسجد الحرام.

وأشار "المسعودى" إلى أن الأبواب التى خصصتها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى، ممثلة فى وكالة الخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية، تسهِّل وصول المصلين وتوجههم للمصليات فى الدور الأرضى والأول، والأول ميزانين والثانى، والثانى ميزانين، التى تمثل نسبة 95% من إجمالى الطاقة الاستيعابية للمبنى، إذ تستوعب 300 ألف مصلٍ، وفى حالة امتلاء المصليات الداخلية بالكامل يُستفاد من الساحات الشمالية التى تتسع طاقتها الاستيعابية لـ 280 ألف مصلٍ، كذلك الاستفادة من الساحات الغربية المحاذية للمبنى.

وقال "المسعودى" إنه فى بداية من شهر رمضان المبارك بدأ توافد المصلين بشكل متزايد، وباشرت الفرق الميدانية التعامل المباشر مع دخولهم بكل يسر وسهولة وحسن اقتدار من وإلى مبنى التوسعة، بمشاركة الجهات ذات الاختصاص، حيث بذل منسوبو الإدارة جهودًا مميزة ومنسقة لمتابعة سير القاصدين، والتأكد من سلامتهم.

وأوضح أن أعمال الإدارة العامة تبدأ منذ دخول القاصدين عن طريق الأبواب الرئيسية أو الفرعية للمبنى، ويتم التنسيق مع الإدارة المختصة بالرئاسة والجهة ذات العلاقة بالتوسعة، مؤكدا أن الجهود مستمرة فى متابعة وتحديث الخطط المعدة مسبقا لتسهيل حركة قاصدى المسجد الحرام من خلال مبنى التوسعة لأداء الصلوات بكل يسر وسهولة، حيث يعمل منسوبو الإدارة على متابعة مواقع المصلين داخل المبنى والساحات المحيطة والقيام برصد جميع الملحوظات ومتابعتها، والتنسيق مع عمليات الرئاسة والجهات الأمنية للتعامل الأمثل مع تلك الملحوظات.