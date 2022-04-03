جدة - نرمين السيد - طالب المستشار الألمانى أولاف شولتز الأحد، بتسليط الضوء على "الجرائم التى ارتكبها الجيش الروسى" فى بوتشا قرب كييف، والتى استعادت القوات الأوكرانية السيطرة عليها، وحيث عثر على عشرات الجثث، حسبما نقلت قناة "إكسترا نيوز".





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ألمانيا تطالب بالتركيز على جرائم الجيش الروسى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.