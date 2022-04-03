موسكو تنفى الاتهامات الأوكرانية بقتل مدنيين فى بلدة بوتشا

جدة - نرمين السيد - وقالت الدفاع الروسية -فى بيان، اليوم الأحد- "إن كل الصور والفيديوهات المنشورة من قبل نظام كييف، والتى يزعم أنها تدل على ارتكاب جرائم من قبل العسكريين الروس فى مدينة بوتشا فى مقاطعة كييف ليست سوى استفزاز جديد".

وأضافت "لم يتضرر أحد من السكان المحليين من أى أعمال عنف خلال فترة سيطرة القوات المسلحة الروسية على هذه المدينة"، مشيرة إلى أن ما تسمى بالأدلة على الجرائم المرتكبة فى بوتشا ظهرت بعد وصول ضباط المخابرات الأوكرانية ووسائل الإعلام التابعة لكييف إلى المنطقة.

وأوضحت أن الوحدات الروسية غادرت بوتشا كليا فى 30 مارس الماضى، بينما جرى نشر ما يسمر بـ"أدلة الجرائم" المزعومة بعد 4 أيام فقط من المغادرة.