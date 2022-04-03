سماع دوى انفجار فى مدينة بيلجورود الروسية قرب الحدود مع أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - أفادت وسائل إعلام، اليوم الأحد 3 إبريل، بسماع دوى انفجار فى مدينة بيلجورود الروسية قرب الحدود مع أوكرانيا، مع استمرار العملية العسكرية الروسية فى الأراضى الأوكرانية.





وعلى الأرض، تتواصل العملية العسكرية الروسية فى الأراضى الأوكرانية لليوم 39، منذ بدايتها فى 24 فبراير المنصرم.

واكتسب الصراع الروسى الأوكرانى منعطفًا جديدًا فارقًا، فى 21 فبراير، بعدما أعلن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين الاعتراف بجمهوريتى "دونيتسك" و"لوجانسك" جمهوريتين مستقلتين عن أوكرانيا، فى خطوةٍ تصعيديةٍ لقت غضبًا كبيرًا من كييف وحلفائها الغربيين.

وفى أعقاب ذلك، بدأت القوات الروسية، فجر يوم الخميس 24 فبراير، فى شن عملية عسكرية على شرق أوكرانيا، ما فتح الباب أمام احتمالية اندلاع حرب عالمية "ثالثة"، ستكون الأولى فى القرن الحادى والعشرين.

وقال الاتحاد الأوروبى إن العالم يعيش "أجواءً أكثر سوادًا" منذ الحرب العالمية الثانية، فيما فرض الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة حزمة عقوبات ضد روسيا، وصفتها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بأنها "الأقسى على الإطلاق".