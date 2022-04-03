وعلى الأرض، تتواصل العملية العسكرية الروسية فى الأراضى الأوكرانية لليوم 39، منذ بدايتها فى 24 فبراير المنصرم.
واكتسب الصراع الروسى الأوكرانى منعطفًا جديدًا فارقًا، فى 21 فبراير، بعدما أعلن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين الاعتراف بجمهوريتى "دونيتسك" و"لوجانسك" جمهوريتين مستقلتين عن أوكرانيا، فى خطوةٍ تصعيديةٍ لقت غضبًا كبيرًا من كييف وحلفائها الغربيين.
وفى أعقاب ذلك، بدأت القوات الروسية، فجر يوم الخميس 24 فبراير، فى شن عملية عسكرية على شرق أوكرانيا، ما فتح الباب أمام احتمالية اندلاع حرب عالمية "ثالثة"، ستكون الأولى فى القرن الحادى والعشرين.
وقال الاتحاد الأوروبى إن العالم يعيش "أجواءً أكثر سوادًا" منذ الحرب العالمية الثانية، فيما فرض الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة حزمة عقوبات ضد روسيا، وصفتها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بأنها "الأقسى على الإطلاق".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سماع دوى انفجار فى مدينة بيلجورود الروسية قرب الحدود مع أوكرانيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.