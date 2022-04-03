نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زيادة راتب الضمان لشهر رمضان 2022 بأمر ملكي… قيمة وموعد صرف الزيادة 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة قام الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود خادم الحرمين الشريفين بتوجيه تعليمات إلى الحكومة السعودية بـ زيادة راتب الضمان لشهر رمضان 2022، حيث أن سمو الأمير قد اعتاد على تقديم الكثير من الخدمات المختلفة لكافة المواطنين السعوديين والمقيمين في المملكة من المُستحقين للضمان الاجتماعي، وذلك من أجل توفير وتلبية احتياجاتهم الأساسية خاصة في شهر رمضان المبارك، لهذا يبحث هؤلاء على ميعاد الصرف من أجل الحصول عليها في أقرب وقت.

زيادة راتب الضمان لشهر رمضان 2022

في هذه الفقرة سوف نوضح لكم قرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بـشأن زيادة الضمان الاجتماعي في رمضان 1443، كالآتي:

حيث اتخذ الملك سلمان قرار بصرف نحو ١.٨٥٠ مليار ريال سعودي للفئات المستهدفة للدعم في شهر رمضان الكريم، وذلك لتلبية احتياجات الأسرة المحتاجة في هذا الشهر الفضيل، حيث تختلف قيمة المكرمة وفق عدد أفراد الأسرة الأساسية، والتابعة أيضًا، مع العلم أن تلك الزيادة لا تُحتسب من أموال الزكاة، حفظ الله خادم الحرمين الشريفين، والزيادة في شهر رمضان المبارك فقط.

موعد صرف زيادة الضمان الاجتماعي في رمضان

يبحث كل من مُستحقي ومُستفيدي الدعم عن معرفة متى زيادة الضمان الاجتماعي في رمضان للتمكن من الحصول على المكرمة، حيث تتمثل الإجابة في الإشارة إلى أنه لم يتم إلى الآن تحديد موعد صرف زيادة الضمان الاجتماعي المكرمة الملكية الخاصة بشهر رمضان 1443، لكن توجد توقعات تُشير إلى أن الزيادة سوف يتم صرفها بشكل فوري عقب الانتهاء من صرف معاش الضمان الاجتماعي الذي يكون في اليوم الثالث عشر من شهر ابريل ٢٠٢٢، وهناك توقعات أخرى تُفيد بأن ميعاد صرف الزيادة سوف تكون في منتصف شهر رمضان.

قيمة زيادة راتب الضمان الاجتماعي في رمضان 1443

يتم توزيع قيمة المكرمة الملكية للمُستفيدين من الضمان الاجتماعي في المملكة العربية السعودية بحسب كل حالة مُحتاجة من الأفراد أو الأسر، وهذه قيمة تقريبية للمكرمة حيث يصرف للفرد 1000 ريال سعودي وللتابع 500 ريال سعودي، وجاءت كالآتي: