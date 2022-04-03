مقتل شخص وإصابة العشرات فى انفجار استهدف بورصة أفغانستان

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفاد موقع "يورو نيوز"، لم تعلن أى جهة على الفور مسؤوليتها عن الانفجار. وقال مسؤولون بمستشفى الطواريء فى كابول على تويتر إن قتيلا و59 مصابا نقلوا إلى المستشفى. وقالت وزارة الداخلية بحكومة طالبان إن لصا ألقى قنبلة يدوية على مبنى البورصة مما أدى إلى إصابة عشرة أشخاص.

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