وزير خارجية اليابان يزور نقطة حدودية بين بولندا وأوكرانيا

جدة - نرمين السيد - زار وزير الخارجية اليابانى يوشيماسا هاياشى، اليوم الأحد، الحدود البولندية، تفقد خلالها نقاط عبور حدودية بين وارسو وكييف حيث يتم استقبال العديد من اللاجئين الأوكرانيين، وذلك فى الوقت الذى تسعى فيه طوكيو لتعزيز حجم المساعدات الإنسانية لأوكرانيا.





وذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية أن هاياشى الذى يزور بولندا حاليا بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الوزراء اليابانى فوميو كيشيدا قام بزيارة نقطة حدودية فى منقطة ميديكا جنوب شرقى بولندا، وذلك فى إطار التجهيز لاستقبال نازحين أوكرانيين. وكان هاياشى قد التقى أمس السبت نظيره الأوكرانى دميترو كوليبا فى وارسو ونقل عزم اليابان دعم بلاده. وقال وزير الخارجية اليابانى فى حديث للصحفيين إن الزيارة كانت فرصة جيدة للحكومة اليابانية لدراسة كيفية مساعدة النازحين الأوكرانيين عندما يصلون إلى اليابان. هذا وتعتزم الحكومة اليابانية إحضار من يرغب إلى اليابان على متن الطائرة التى تقل هاياشى أثناء عودته، وورد أن نحو 20 شخصا حتى الآن أعربوا عن أملهم فى الذهاب إلى اليابان.

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