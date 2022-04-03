تمويل شخصي بنك الأهلي للمواطنين والوافدين في المملكة

تمويل شخصي بنك الأهلي، من التمويلات ذات أهمية كبيره عند الكثيرين في المملكة العربية السعودية سواء من المواطنين أو المقيمين، ويعتبر بنك الأهلي من اهم البنوك داخل الأراضي السعودية واقدمها على الإطلاق، ويقوم البنك بتقديم عدد من الخدمات المصرفية الكبيرة منها تمويل بنك الأهلي الشخصي والذي يعتبر من القروض المهمة جدا، ويقدم البنك الأهلي تمويلات متنوعه ومختلفه سواء للسعوديين أو المقيمين الأجانب مثل تمويل بنك الأهلي بدون ضمانات، ويتميز البنك بتقديم خدمات إلكترونية مميزه جدا سوف نتعرف عليها من خلال هذه المقالة، تمويل شخصي البنك الأهلي سوف نتعرف على تفاصيل هذا التمويل بالإضافة على شروط قرض شخصي بنك الأهلي وخطوات التقديم على طلب القرض.

تمويل شخصي بنك الأهلي

كما تعرفنا اعلي المقالة أن بنك الأهلي به العديد من المميزات الهامة منها سعيه الدائم إلى تطوير خدماته الإلكترونية من اجل تقديم افضل الخدمات لعملائه، من ضمن هذه الخدمات الإلكترونية تمويل بنك الأهلي موبايل وهذا التمويل يمكن الحصول عليه أونلاين دون الذهاب إلى البنك، حيث يمكن الحصول على تمويل شخصي بنك الأهلي من خلال الموبايل وهذه ميزه كبيره يمتلكها البنك، وهناك أيضا شهادات استثمار البنك الأهلي وهى من مميزات البنك ويمكن أيضا فتح حساب بنك الأهلي أونلاين وهذه أيضا من ضمن الخدمات الإلكترونية المميزة في بنك الأهلي التجاري، ومن خلال السطور القادمة سوف نتعرف على شروط قرض بنك الأهلي الشخصي وخطوات التقديم على طلب التمويل.

شروط تمويل البنك الأهلي السعودي

يجب أولا أن يكون مقدم طلب التمويل يعمل في احد القطاعين العام أو الخاص.

يقدم تمويل شخصي بنك الأهلي للمواطنين والمقيمين.

يجب على العميل السعودي راتبه لا يقل عن 3000 ريال، وللعميل الوافد عن 4000 ريال.

فترة العمل للسعوديين لا تقل عن شهر ولا تقل على ثلاث اشهر لغير السعوديين.

لا يقل المتقدم عن 18 عام، ولا يزيد عن 60 عام عند تسديد اخر قسط.

الحد الأدنى للتمويل الشخصي 500 ريال سعودي، حتى 1,500,000 ريال.

كيفية التقديم على طلب التمويل من بنك الأهلي