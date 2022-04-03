نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإستعلام عن استحقاق سكني برقم الهوية 1443 في المقال التالي
يبحث الآلاف من مواطني المملكة العربية السعودية عن كيفية الإستعلام عن استحقاق سكني برقم الهوية على محرك البحث “جوجل”، وتقدم وزارة الشئون البلدية والقروية والإسكان خدمة الإستعلام عن استحقاق المواطن للدعم السكني إلكترونياً عبر موقع سكني أو النفاذ الوطني بإستخدام رقم الهوية الوطنية، ولا يضطر المواطن إلى التوجه إلى مقرات وزارة الإسكان ليعرف هل هو مستحق أم لا بل يُمكنه إجراء هذا الإستعلام بشكل إلكتروني في غضون دقائق معدودة في ظل اهتمام الحكومة السعوية بتطوير التحول الرقمي طبقاً لرؤية السعودية 2030م التي تعتمد على التكنولوجيا والتقنية الحديثة، ونكتب لكم هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” لنوضح لكم طريقة الإستعلام عن الإستحقاق السكني برقم الهوية كما وضحنا لكم في مقال سابق رقم وزارة الإسكان المجاني، فإلى نص المقال.
الإستعلام عن استحقاق سكني برقم الهوية
أتاحت وزارة الإسكان السعودية خدمة الإستعلام عن الإستحقاق السكني إلكترونياً عبر منصة سكني الإلكترونية للتسهيل على المواطنين وتوفير وقتهم وجهدهم من خلال اتباع عدة خطوات نوضحها لكم كالتالي:
- أولاً قم بالولوج إلى الرابط الرسمي لخدمة الإستعلام عن الإستحقاق السكني بمنصة سكني.
- ثانياً قم بإدخال كل المعلومات المطلوبة مثل رقم الهوية وتاريخ الميلاد.
- ثالثاً قم الآن بالنقر على أيقونة التحقق.
- رابعاً قم بإدخال كود التحقق على الرقم المرتبط بحساب أبشر.
- خامساً ادخل البريد الإلكتروني ورقم الهاتف وكلمة المرور ثم انقر تسجيل.
- سادساً انقر الآن على ايقونة تقديم وقم بالموافقة على كافة الشروط والأحكام ثم انقر موافق.
- سابعاً حدد نوع السكن الحالي.
- ثامناً قم بكتابة كافة المعلومات عن عائلتك والإجابة على كل الأسئلة المطروحة.
- تاسعاً انقر الآن على أيقونة الحصول على حالة استحقاق.
- وأخيراً ستظهر لك رسالة تُبين لك استحقاقك للدعم أم لا.
تقديم اعتراض في سكني
تتيح منصة سكني الإلكترونية خدمات كثيرة من أبرزها خدمة تقديم الإعتراض على الإستحقاق بحيث يُمكن للمواطن تقديم اعتراض بالنقر على أيقونة اعتراض المنبثقة من نافذة حالة الإستحقاق بالإضافة إلى بيان أسباب الإعتراض ويُفضل إرفاق كافة الأوراق والمستندات التي تدعم اعتراضك وبعد ذلك قم بالضغط على أيقونة إرسال.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الإستعلام عن استحقاق سكني برقم الهوية 1443 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.